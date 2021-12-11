«Сент-Трюйден» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (11.12.2021)

1639173638

сегодня, 01:00

В 18-м туре чемпионата Бельгии «Сент-Трюйден» ждет в гости «Серкль Брюгге». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Сент-Трюйдену» Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.55. На победу гостей коэффициент составляет 2.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя предлагается по коэффициенту 3.2.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2.04. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.78. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Серкль Брюгге» находится на дне турнирной таблицы, однако в последних двух матчах клуб набрал максимум очков. Это не помогло команде покинуть зону вылета, она занимает 17-е место с 16 очками. В прошлой игре чемпионата Бельгии «Серкль Брюгге» обыграл «Кортрейк» (2:0), а немного ранее одолел и «Мехелен» (3:1).

«Сент-Трюйден» не показывает стабильных результатов. Каждый матч команды предсказать довольно сложно. В последних пяти поединках коллектив набрал только шесть очков, а перед стартом очередного тура идет на 11-м месте. Тем не менее, несколько успешных результатов могут вернуть команду в зону плей-офф, ведь плотность в середине турнирной таблицы довольно высокая. Два последних поединка завершились поражениями от «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2) и «Серен Юнайтед» (0:2).

Информация для ставок

«Серкль Брюгге» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах, а «Сент-Трюйден» одержал только две победы

Шесть последних домашних поединков «Сент-Трюйдена» закончились исходом «обе забьют»

«Серкль Брюгге» проиграл только два матча из десяти «Сент-Трюйдену» на выезде

Четыре последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Серкль Брюгге» после двух побед подряд в чемпионате находится на подъеме. Предполагаем, что гости будут очень мотивированы на победу и смогут ее добиться с перевесом в один мяч. Сделать ставку на победу «Серкль Брюгге» можно по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Мелбет.