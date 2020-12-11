«Сент-Трюйден» — «Шарлеруа»: прогноз на матч чемпионата Бельгии

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вчера, 12:28

«Сент-Трюйден» встречается с «Шарлеруа» в 16-м туре чемпионата Бельгии. У кого же больше шансов набрать три очка?

Ставки букмекеров

В БК Фонбет уже выделен фаворит поединка. Это «Шарлеруа» с котировкой 2,27, ничья представлена коэффициентом 3,55, а вот победу «Сент-Трюйдена» можно сыграть за 3,05.

Тотал установлен на отметке 2,5 мяча. Больше представлен коэффициентом 1,89, а меньше можно взять за 2,01.

Форма команд

«Сент-Трюйден» находится на 17-м месте чемпионата Бельгии. От спасительной 17-й позиции команду отделяет три очка. На протяжении пяти туров команде не удается победить, это является серьезной проблемой с тем, чтобы изменить свои результаты. «Сент-Трюйден» уступил в двух последних поединках – «Мускрону» (2:3) и «Брюгге» (0:1).

«Шарлеруа» продолжает свое падение в турнирной таблице. Команда опустилась на седьмое место. В пяти последних поединках не удается победить – две ничьи и три поражения. Сложно сказать, что объективно может помочь клубу переломить неудачную серию. Вопрос скорее всего, связан именно с психологией. В прошлом туре «Кортрейк» сыграл в нулевую ничью с «Шарлеруа» (0:0).

Информация для ставок

«Сент-Трюйден» проиграл два из 10 последних домашних матчей

«Шарлеруа» выиграл четыре из 10 последних выездных поединков

Между собой команды встречались пять раз в 2019 году. Три победы на счету «Сент-Трюйдена» и дважды сильнее было «Шарлеруа».

Прогноз

Непросто складываются для обеих команд последние поединки. Мы считаем, что все-таки небольшим фаворитом в этой встрече выглядят хозяева. У них есть преимущество домашней арены и есть четкое желание сделать все, чтобы подняться с подвала турнирной таблице. Не хотим рисковать, поэтому предлагаем сыграть победу хозяев с учетом нулевой форы с коэффициентом 2,28, чтобы в случае ничьи не проиграть ставку, а получить возврат.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Кортрейк» — «Оуд-Хеверли».