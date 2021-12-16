«Севилья» — «Атлетико». Прогноз на матч Примеры (18.12.2021)

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16 декабря 2021, 18:49

«Севилья» примет «Атлетико» в рамках 18-го тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре нет, букмекеры предлагают сделать ставку на победу хозяев и гостей по одному коэффициенту — 2.75. Ничейный исход оценивается в 3.05.

Форма команд

«Севилья» расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 34 пункта. У команды десять побед, четыре ничьих и два поражения. «Нервионцы» забили 26 голов и пропустили 11 мячей. В последних встречах «Севилья» победила «Атлетик», а также отпраздновала победу над «Вильярреалом» и уступила «Реалу».

«Атлетико» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. У действующего чемпиона Испании 29 пунктов. Всего «матрасники» выиграли в восьми поединках, пять раз играли вничью и проиграли в трех матчах. У клуба 27 забитых и 18 пропущенных голов. В последних встречах «Атлетико» уступил «Реалу», а также проиграл «Мальорке». В третьем матче у «матрасников» была победа над «Кадисом».

Информация для ставок

● «Атлетико» проиграл в трех матчах из последних пяти

● «Севилья» выиграла четыре матча из последних пяти

● У «Атлетико» пять пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Севилья» не проиграет по коэффициенту 2.70. Сейчас «Севилья» находится в лучшей форме.