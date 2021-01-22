«Севилья» — «Кадис». Прогноз на матч Ла Лиги (23.01.2021)

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22 января 2021, 19:25

23 января «Севилья» на своем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» принимает неуступчивый «Кадис». Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на грядущий поединок испанской Примеры.

Ставки букмекеров

«Севилья» является очевидным фаворитом данного противостояния. В победу «Кадиса» совсем никто не верит. На ничейный исход предлагают сделать ставку с коэффициентом 4.20. Также можно поставить на победу «Севильи» ровно в один мяч с коэффициентом 3.30.

Форма команд

«Севилья» демонстрирует хороший футбол под руководством экс-тренера «Реала» Хулена Лопетеги. Свой последний матч клуб выиграл со счетом 2:1 у «Алавеса». «Нервионцы» занимают пятую строчку в таблице и имеют в активе 33 набранных балла.

«Кадис» неплохо начал в Примере. Команда обыграла «Реал Мадрид» и «Барселону», занимает девятую строчку в таблице, набрав 24 очка. Свой последний матч клуб провел вничью со счетом 2:2 с «Леванте».

Информация для ставок

«Севилья» проиграла лишь раз в последних пяти матчах

«Севилья» пропустила всего 16 мячей — один из лучших результатов в Примере

У «Кадиса» две победы в пяти последних матчах

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити уверены, что победителем в этом матче будет «Севилья». Рекомендуется сделать ставку на то, что «Севилья» победит и не пропустит с коэффициентом 2.15. Этот поединок пройдет полностью под контролем хозяев, они очень хороши в атаке и мало пропускают.

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