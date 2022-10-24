«Севилья» — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

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вчера, 09:23

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Поставить на «Копенгаген» можно по 6.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.95.

Форма команд

«Севилья» провалила нынешний сезон и утешительным призом в Лиге Чемпионов для команды будет возможность выйти в Лигу Европы с третьего места. Сейчас у обоих коллективов по два балла, поэтому домашняя победа гарантирует испанцам путевку в любимый турнир, который они уже несколько раз выигрывали. В прошлом туре Ла Лиги «Севилья» проиграла на выезде мадридскому «Реалу» (1:3), а ранее разошлась миром с «Валенсией» (1:1).

«Копенгаген» не смог продемонстрировать весь свой потенциал на данный момент и после четырех туров набрал два очка. В личной встрече с конкурентом за третье место в группе гостям нельзя проигрывать, поэтому стоит ожидать от них аккуратного футбола в первую очередь в обороне. Два последних матча датчан закончились ничьей с «Мидтьюлландом» в чемпионате (1:1) и победой в кубке страны над «Хобро» в серии пенальти (2:1).

Информация для ставок

«Севилья» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Копенгаген» одержал лишь одну победу в основное время на выезде из десяти встреч

Шесть из десяти домашних матчей испанского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять последних матчей «Копенгагена» в основное время закончились вничью

Прогноз

«Севилья» будет играть первым номером, и стараться оказывать сильное давление на соперника. Предполагаем, что испанцы добьются результата, а сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.