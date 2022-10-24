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«Севилья» — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

вчера, 09:23
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Поставить на «Копенгаген» можно по 6.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.494.357.69
Лига Ставок 1.47 4.30 6.80
Мелбет 1.48 4.47 7.68
1XBET 1.56 4.42 6.70

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.95.

Форма команд

«Севилья» провалила нынешний сезон и утешительным призом в Лиге Чемпионов для команды будет возможность выйти в Лигу Европы с третьего места. Сейчас у обоих коллективов по два балла, поэтому домашняя победа гарантирует испанцам путевку в любимый турнир, который они уже несколько раз выигрывали. В прошлом туре Ла Лиги «Севилья» проиграла на выезде мадридскому «Реалу» (1:3), а ранее разошлась миром с «Валенсией» (1:1).

«Копенгаген» не смог продемонстрировать весь свой потенциал на данный момент и после четырех туров набрал два очка. В личной встрече с конкурентом за третье место в группе гостям нельзя проигрывать, поэтому стоит ожидать от них аккуратного футбола в первую очередь в обороне. Два последних матча датчан закончились ничьей с «Мидтьюлландом» в чемпионате (1:1) и победой в кубке страны над «Хобро» в серии пенальти (2:1).

Информация для ставок

  • «Севилья» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Копенгаген» одержал лишь одну победу в основное время на выезде из десяти встреч
  • Шесть из десяти домашних матчей испанского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Пять последних матчей «Копенгагена» в основное время закончились вничью

Прогноз

«Севилья» будет играть первым номером, и стараться оказывать сильное давление на соперника. Предполагаем, что испанцы добьются результата, а сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.48 1.93 1.96 1.50 2.72
Лига Ставок 2.70 1.43 1.87 1.87 1.48 2.50
Мелбет 2.03 1.88
1XBET 1.60 2.40
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:27
Игра на три результата
Гость
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