«Севилья» — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Поставить на «Копенгаген» можно по 6.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.
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0 : 0
47’
сегодня, 19:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.95.
Форма команд
«Севилья» провалила нынешний сезон и утешительным призом в Лиге Чемпионов для команды будет возможность выйти в Лигу Европы с третьего места. Сейчас у обоих коллективов по два балла, поэтому домашняя победа гарантирует испанцам путевку в любимый турнир, который они уже несколько раз выигрывали. В прошлом туре Ла Лиги «Севилья» проиграла на выезде мадридскому «Реалу» (1:3), а ранее разошлась миром с «Валенсией» (1:1).
«Копенгаген» не смог продемонстрировать весь свой потенциал на данный момент и после четырех туров набрал два очка. В личной встрече с конкурентом за третье место в группе гостям нельзя проигрывать, поэтому стоит ожидать от них аккуратного футбола в первую очередь в обороне. Два последних матча датчан закончились ничьей с «Мидтьюлландом» в чемпионате (1:1) и победой в кубке страны над «Хобро» в серии пенальти (2:1).
Информация для ставок
- «Севилья» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Копенгаген» одержал лишь одну победу в основное время на выезде из десяти встреч
- Шесть из десяти домашних матчей испанского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»
- Пять последних матчей «Копенгагена» в основное время закончились вничью
Прогноз
«Севилья» будет играть первым номером, и стараться оказывать сильное давление на соперника. Предполагаем, что испанцы добьются результата, а сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.