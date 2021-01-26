«Севилья» — «Валенсия». Прогноз на матч Кубка Испании (27.01.2021)

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26 января 2021, 23:35

27 января «Севилья» принимает «Валенсию» в матче Кубка Испании. Это будет один из лучших матчей в нынешнем розыгрыше испанского кубка. Одна из сильных команд не пройдет дальше, что существенно облегчит задачу победить в Кубке другим клубам. Букмекеры БК Бетсити уже сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити уверены, что в этом матче победит «Севилья». На победу «нервионцев» советуют ставить с коэффициентом 1.63. Победу «Валенсии» оценивают в 5.40, а ничейный исход — в 3.90. «Валенсия» ужасна в нынешнем сезоне и имеет все шансы провалиться на всех фронтах, а «Севилья» пожинает плоды своей хорошей игры.

Форма команд

«Севилья» находится на четвертой строчке в таблице испанского первенства и имеет в активе 36 пунктов. У команды Хулена Лопетеги очень хорошо получается играть с топ-командами, также «нервионцы» выиграли свой последний матч со счетом 3:0.

«Валенсию» сильно лихорадит в новом сезоне. Команда распрощалась со своим капитаном Дани Парехо, который перебрался в «Вильярреал», и показывает худший результат за последние несколько лет. «Валенсия» находится на 14-й строчке в таблице и имеет в активе 20 пунктов. Примечательно, что «Валенсия» очень близка к подвалу таблицы. Свой последний матч команда проиграла со счетом 3;1.

Информация для ставок

«Валенсия» выиграла три из последних пяти матчей

«Валенсия» и «Севилья» забили одинаковое количество голов (26)

«Севилья» проиграла один из пяти последних матчей, все остальные поединки — победы

Прогноз

В этом матче можно поставить на обе забьют и победу «Севильи» с коэффициентом 3.60. «Севилья» неплохо играет в обороне и может не только забивать, но и отбиваться от атак соперника. Однако иногда всё же бывают моменты, когда защита дает сбой. В матче с «Валенсией» может быть такой момент.