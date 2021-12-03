«Севилья» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (04.12.2021)

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вчера, 16:26

«Севилья» примет «Вильярреал» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этой встречи — «Севилья». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу «Вильярреала» по 3.85.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Севилья» расположилась в нынешнем сезоне Примеры на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 28 пунктов. У «Севильи» восемь побед, четыре ничейных результата и два поражения. «Нервионцы» забили 24 гола и пропустили всего 11 мячей. В последних матчах «Севилья» уступила «Реалу» из Мадрида, а также сыграла вничью с «Алавесом» и выиграла у «Бетиса».

«Вильярреал» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 16 баллов. Команда выиграла три поединка, семь раз играла вничью и проиграла в четырех встречах. Всего у «Вильярреала» 16 забитых и 16 пропущенных мячей. В последних поединках «желтая субмарина» уступила «Барселоне», а также сыграла вничью с «Сельтой» и выиграла у «Хетафе».

Информация для ставок

«Вильярреал» проиграл два матча из последних пяти

«Севилья» проиграла всего один матч из последних пяти

У «Вильярреала» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Вильярреала“» по коэффициенту 1.80. В последних матчах «Севилья» выглядит не лучшим образом, у гостей есть отличный шанс зацепиться минимум за один балл.