«Шахтёр» — «Александрия». Прогноз на матч УПЛ (07.08.2021)

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вчера, 21:08

В третьем туре чемпионата Украины нас ожидает встреча «Шахтёра» и «Александрии».

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в БК Мелбет по коэффициенту 1.2. В случае победы «Александрии» зайдет коэффициент 16.0. Ничью можно выбрать по 4.0.

Также в линии букмекеры предлагают 1.5 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Шахтёр», который собирается подписать очередного бразильца, достаточно хорошо начал сезон, по игре видно, что футболисты еще привыкают к видению игры нового главного тренера Роберто Де Зерби. В первых двух турах коллектив одержал победу над «Ингульцем» (2:1) и «Львовом» (3:0), еще донецкий клуб успел сыграть первый матч квалификации Лиги чемпионов, где удалось на выезде обыграть бельгийский «Гент» со счетом (2:1).

«Александрия» провела перестройку в межсезонье, пригласив нового главного тренера. И уже в первом туре это принесло свои плоды, получилось одолеть третью команду Украины — «Зарю» (1:0), но во втором туре что-то пошло не так, коллектив неожиданно уступил «Минаю» (0:1). Можно предположить, что в этом сезоне «Александрия» будет крайне нестабильна, неожиданные победы будут чередоваться с не менее неожиданными поражениями.

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Шахтёра» насчитывает шесть игр (пять побед и ничья)

• «Александрия» выиграла лишь в двух из одиннадцати последних официальных поединков

• В последних трех официальных матчах «Шахтёр» забивает не менее двух голов

• В последнем очном противостоянии победила «Александрия» (2:0)

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу «Шахтёра» в первом тайме в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.