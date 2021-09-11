«Шахтёр» — «Днепр-1». Прогноз на матч чемпионата Украины (11.09.2021)

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сегодня, 17:19

Седьмой тур чемпионата Украины продолжается, в очередном поединке мы будем иметь возможность увидеть игру донецкого «Шахтёра» против «Днепра-1». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом по линии букмекерской конторы Мелбет является донецкий «Шахтёр». Победа команды оценивается по коэффициенту 1.5. В случае победы «Днепра-1» зайдет коэффициент 6.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.6. За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Шахтёр» ушел на перерыв, связанный с квалификацией на ЧМ -2022, имея две ничьи (с учетом дополнительного времени). Сначала команда в рамках плей-офф Лиги чемпионов сразилась с французским «Монако» (2:2), а затем последовала игра УПЛ , где дончане сенсационно не смогли одолеть скромный закарпатский «Минай» (1:1).

«Днепр-1» набрал хорошую форму и заслуженно находится на третьем месте после шести сыгранных матчей. Днепровская команда в двух крайних турах добыла победы, обыграв «Рух» и «Металлист 1925» со счетом 2:0 и 2:1 соответственно.

Информация для ставок

«Шахтёр» две последние игры завершил вничью

«Днепр-1» одержал победы в четырех из пяти крайних матчей

Донецкий клуб выиграл все пять очных встреч

Забивная серия «Днепра-1» длится шесть поединков, «Шахтёра» — одиннадцать

Прогноз