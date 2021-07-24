«Шахтёр» — «Ингулец». Прогноз на матч чемпионата Украины (24.07.2021)

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вчера, 05:10

В 1-м туре Премьер-Лиги Украины вице-чемпион страны «Шахтёр» примет дома «Ингулец». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Шахтёр» очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.2. Победа «Инульца» котируется в 15.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 7.5.

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.55. Низовой исход поединка (ТМ 2.5) оценивается в 2.6. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 2.25.

Форма команд

«Шахтер» готовился к старту сезону посредством товарищеских встреч, где в частности расписал нулевую ничью с «Шальке», а в последнем матче разгромил представителя первой лиги киевскую «Оболонь» (5:0). Этим летом «Шахтёр» сменил главного тренера, неплохо усилил свой состав и готов к тому, чтобы побороться за чемпионство.

«Ингулец» из села Петрово перед сезоном провел ряд контрольных поединков, где не потерпел ни одного поражения. В последних двух матчах команда победила «Академику Клинчени» (1:0) и сыграла вничью с «Македонией ГП» (1:1).

Информация для ставок

«Шахтёр» проиграл один раз в последних девяти поединках

Беспроигрышная серия «Ингульца составляет четыре матча

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой „Шахтёра“ (1:0)

Шесть последних игр „Ингульца“ завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

„Шахтёр“ на порядок сильнее своего соперника и, скорее всего, не испытает особых проблем с достижением необходимого результата. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу Шахтера с форой (-2) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.