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«Шахтёр» — «Ингулец». Прогноз на матч чемпионата Украины (24.07.2021)

вчера, 05:10

В 1-м туре Премьер-Лиги Украины вице-чемпион страны «Шахтёр» примет дома «Ингулец». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.148.0118.83
Мелбет 1.10 9.50 26.00
1XBET 1.10 9.50 26.00
BetBoom 1.13 7.80 21.00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Шахтёр» очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.2. Победа «Инульца» котируется в 15.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 7.5.

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.55. Низовой исход поединка (ТМ 2.5) оценивается в 2.6. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 2.25.

Форма команд

«Шахтер» готовился к старту сезону посредством товарищеских встреч, где в частности расписал нулевую ничью с «Шальке», а в последнем матче разгромил представителя первой лиги киевскую «Оболонь» (5:0). Этим летом «Шахтёр» сменил главного тренера, неплохо усилил свой состав и готов к тому, чтобы побороться за чемпионство.

«Ингулец» из села Петрово перед сезоном провел ряд контрольных поединков, где не потерпел ни одного поражения. В последних двух матчах команда победила «Академику Клинчени» (1:0) и сыграла вничью с «Македонией ГП» (1:1).

Информация для ставок

  • «Шахтёр» проиграл один раз в последних девяти поединках
  • Беспроигрышная серия «Ингульца составляет четыре матча
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой „Шахтёра“ (1:0)
  • Шесть последних игр „Ингульца“ завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

„Шахтёр“ на порядок сильнее своего соперника и, скорее всего, не испытает особых проблем с достижением необходимого результата. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу Шахтера с форой (-2) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.47 2.05 1.79
1XBET 2.17 1.74
BetBoom 4.60 1.17 2.60 1.45 2.02 1.72
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