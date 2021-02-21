«Шахтер» — «Рух»: прогноз на матч чемпионата Украины (21.02.2021)

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сегодня, 14:24

В 15-м туре УПЛ «Шахтер» принимает дома аутсайдера турнира «Рух». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч, который состоится 21 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Шахтер», ставки принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.12. Рискнуть на триумф гостей можно за 23.00, а выбрать в линии ничью предлагают за 8.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.04.

Форма команд

«Шахтер» совсем недавно уверенно выиграл выездную игру Лиги Европы в мачте против «Маккаби» из Тель-Авива (2:0). В прошлом туре чемпионата команда не смогла сломить оборону «Колоса» из Ковалевки (0:0). Отставание от лидера киевского «Динамо» составляет всего два пункта.

«Рух» занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ . На счету новичка чемпионата всего 10 очков, коллектив будет бороться за сохранение места в главном чемпионате страны. «Рух» сыграл всего один матч после зимнего перерыва, где разошелся миром с полтавской «Ворсклой» (1:1).

Информация для ставок

• «Шахтер» еще не проигрывал в нынешнем розыгрыше УПЛ

• «Рух» не выигрывал в рамках чемпионата Украины на выезде

• Матч первого круга между командами закончился ничейным результатом (1:1)

• «Шахтер» выиграл четыре из пяти последних встреч в чемпионате

Прогноз

«Шахтер» обеспечил себе хороший задел перед ответным матчем Лиги Европы, поэтому может сконцентрироваться на внутреннем чемпионате. Сделать ставку на победу донецкого клуба с форой -2 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.66.