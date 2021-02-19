«Шальке» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (20.02.2021)

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вчера, 12:28

В 22-м туре чемпионата Германии «Боруссия Д» приедет в гости к одному из аутсайдеров нынешнего сезона «Шальке». Предлагаем прогнозы и обзоры ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 20 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.33. В случае победы «Шальке» зайдет коэффициент 9.2. Ничью можно выбрать за 5.8.

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 3,5 и ТМ 3,5 за 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

Дортмундская «Боруссия» очень блекло выступает в чемпионате. Игра с худшей командой Бундеслиги может быть отличным шансом поправить свое турнирное положение. К тому же, команда будет в хорошем настроении после победы в Лиге чемпионов на выезде против «Севильи» (3:2). В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (2:2), а до этого проиграла «Фрайбургу» (1:2).

«Шальке» находится в глубоком кризисе уже более 6 месяцев. Все попытки руководства и тренерского штаба улучшить ситуацию заканчивались провалами. Команда начала чаще играть вничью, но победы даются коллективу крайне редко. В последнем туре «Шальке» сыграл вничью с «Унион Берлин», а немного ранее крупно уступил «РБ Лейпциг» (0:3).

Информация для ставок

В последних 40 матчах Бундеслиги «Шальке» одержал победу лишь 1 раз

Пять последних выездных матчей во всех турнирах «Боруссии» заканчивались исходом «обе забьют»

«Шальке» проиграл семь из восьми последних домашних матчей в Бундеслиге

Четыре из пяти последних встреч команд заканчивались тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

В другое время рурское дерби вызвало бы немалый интерес болельщиков по всей Европе. На данный момент «Шальке» слишком слабый коллектив и главный претендент на вылет из Бундеслиги. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Боруссии» в первом тайме. Коэффициент на такой исход составляет 1.78.

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