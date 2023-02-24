«Шальке-04» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2023)

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сегодня, 11:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Штутгарт». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Шальке-04» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Шальке-04» добыл в чемпионате Германии уже ряд ничьих, однако этого не хватает, чтобы покинуть последнее место в таблице. На данный момент коллектив из Гельзенкирхена имеет в своем активе 13 баллов, а чтобы покинуть зону вылета необходимо отыграть шесть пунктов, что не кажется чем-то невозможным. Два последних матча «Шальке-04» завершились безголевыми ничьими с «Унион» и «Вольфсбургом».

«Штутгарт» редко побеждает в чемпионате и вынужден бороться за выживание на протяжении всего сезона. Команда занимает 14 место с 19 очками и только по дополнительным показателям опережает прямых конкурентов за местов Бундеслиге. В прошлом туре «Штутгарт» крупно обыграл «Кельн» (3:0), а ранее уступил «Фрайбургу» (1:2).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Шальке-04» завершились ничьей со счетом (0:0)

Пять из шести последних матчей «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что команды вновь повторят самый популярный исход между ними за последнее время, поэтому предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.