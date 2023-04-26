«Шальке-04» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (29.04.2023)

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вчера, 12:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Шальк-04». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Вердера» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Шальке-04» набрал четыре балла в пяти последних турах, и позиция команды в заключительном отрезке сезона оставляет желать лучшего. Коллектив из Гельзенкирхена занимает предпоследнее место с 24 баллами и от 15 спасительного места его отделяют всего три пункта. Предстоящий поединок очень важен для хозяев и в случае победы они существенно повысят свои шансы на спасение. Два последних матча «Шальке-04» завершились крупным поражением от «Фрайбурга» (0:4) и разгромом «Герты» (5:2).

«Вердер» справился с главной задачей на сезон – закрепиться в Бундеслиге и на данный момент клубу ничего не угрожает. Команда из Бремена набрала уже 35 очков, что позволяет ей занимать 12 место и опережать ближайшего конкурента на пять пунктов. В матче с «Шальке-04» гости не будут играть «спустя рукава», но и максимальные усилия вряд ли будут прикладывать. В прошлом туре «Вердер» обыграл на выезде «Герту» (4:2), а ранее уступил на своем поле «Фрайбургу» (1:2).

Информация для ставок

«Шальке-04» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних выездных матча «Вердера» завершились исходом «обе забьют»

«Шальке-04» не может обыграть «Вердер» уже шесть матчей подряд

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что команды подарят зрителям интересный поединок и смогут минимум по одному разу отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.