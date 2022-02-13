«Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити».  Прогноз на матч Чемпионшипа (15.02.2022)

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вчера, 16:40

15 февраля 2022 года состоится поединок «Шеффилд Юнайтед — Халл Сити». Матч пройдет на домашнем стадионе «Шеффилда» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Шеффилд Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.52. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа гостей в 6.80. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.70.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 46 баллов. У команды 13 побед, семь ничьих и девять поражений. «Шеффилд» забил 39 голов и пропустил 33 гола. В последних встречах этот клуб показывает неплохой уровень игры и регулярно набирает драгоценные баллы — ничья с «Хаддерсфилдом» со счетом 0:0, а также победы над «Вест Бромвичем» 2:0 и над «Бирмингемом» 1:2.

«Халл Сити» в нынешнем сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 32 балла. У команды девять побед, пять ничьих и 17 поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 36 мячей. В последних встречах «Халл Сити» не может похвастаться хорошим уровнем игры и регулярно теряет очки — поражения от «Фулхэма» со счетом 0:1, а также от «Дерби Каунти» 3:1 и от «Престона» 0:1.

Информация для ставок

«Халл Сити» проиграл три матча подряд

«Шеффилд Юнайтед» не проигрывает шесть игр кряду

У «Халл Сити» пять пропущенных мячей в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 2.05. Фаворитом является «Шеффилд», который неплохо себя показывает в нынешнем сезоне.