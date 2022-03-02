«Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (04.03.2022)

1646229494

сегодня, 16:58

4 марта 2022 года состоится поединок «Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест». Игра пройдет на домашнем стадионе «Шеффилд Юнайтед» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Шеффилд Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 3.95. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.90.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 53 балла. У команды 15 побед, восемь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 44 гола и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Шеффилд Юнайтед» выглядит неплохо, даже несмотря на одно поражение — от «Миллуолла» со счетом 1:0. Также были победы над «Блэкберн» 1:0 и «Суонси» 4:0.

«Ноттингем Форест» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 51 балл. У коллектива 14 побед, девять ничьих и десять поражений. Команда забила 45 голов и пропустила 33 мяча. В последних встречах «Ноттингем Форест» выглядит неплохо и старается активно набирать драгоценные баллы — победа над «Бристоль Сити» со счетом 2:0, а также ничьи с «Престоном» 0:0 и «Сток Сити» 2:2.

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» не проигрывает пять игр кряду

«Шеффилд» проиграл один матч из последних пяти

У «Ноттингема» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что будет ничейный исход или победа «Ноттингем Форест» по коэффициенту 1.80. Несмотря на отличную форму «Шеффилда», этот коллектив продолжает удивлять и наверняка даст хороший бой своему оппоненту.