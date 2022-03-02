Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (04.03.2022)

сегодня, 16:58
Шеффилд Юнайтед

4 марта 2022 года состоится поединок «Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест». Игра пройдет на домашнем стадионе «Шеффилд Юнайтед» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.083.423.83
Мелбет 2.06 3.48 3.80
1XBET 2.06 3.48 3.80
BetBoom 2.05 3.33 3.84

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Шеффилд Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 3.95. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.90.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 53 балла. У команды 15 побед, восемь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 44 гола и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Шеффилд Юнайтед» выглядит неплохо, даже несмотря на одно поражение — от «Миллуолла» со счетом 1:0. Также были победы над «Блэкберн» 1:0 и «Суонси» 4:0.

«Ноттингем Форест» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 51 балл. У коллектива 14 побед, девять ничьих и десять поражений. Команда забила 45 голов и пропустила 33 мяча. В последних встречах «Ноттингем Форест» выглядит неплохо и старается активно набирать драгоценные баллы — победа над «Бристоль Сити» со счетом 2:0, а также ничьи с «Престоном» 0:0 и «Сток Сити» 2:2.

Информация для ставок

  • «Ноттингем Форест» не проигрывает пять игр кряду
  • «Шеффилд» проиграл один матч из последних пяти
  • У «Ноттингема» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что будет ничейный исход или победа «Ноттингем Форест» по коэффициенту 1.80. Несмотря на отличную форму «Шеффилда», этот коллектив продолжает удивлять и наверняка даст хороший бой своему оппоненту.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.64 1.72 2.19
Мелбет 1.75 2.20
1XBET 1.75 2.20
Все комментарии
Mekail
Mekail
сегодня в 17:20
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 