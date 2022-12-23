«Селтик» — «Сент-Джонстон». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (24.12.2022)

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вчера, 17:26

Ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются в дежурной победе «Селтика» в чемпионате Шотландии. Ставки на успех лидера лиги играются по коэффициенту 1.10. Заключить пари на ничью можно по цене 9.60, а победа «Сент-Джонстона» доступна по котировке 24.00.

С учетом наличия очевидного фаворита, аналитики букмекерской конторы Лига Ставок ждут результативный футбол в этом матче. Сыграть ставки на ТБ (2,5) гола предлагается по коэффициенту 1.40, ТМ(2,5) – 2.90.

Форма команд

«Селтик» уверенно идет навстречу очередному чемпионскому титулу. В 17 турах лиги клуб из Глазго одержал 16 побед, допустив лишь одно поражение. Отлично себя проявляет атака команды, забившая уже 53 гола, против 14 пропущенных. В предыдущем туре лиги футболисты «Селтика» сломили сопротивление «Ливингстона» на своем поле (2:1).

«Сент-Джонстон» проводит неплохой сезон в чемпионате Шотландии по своим меркам. Накопив 24 очка за 17 туров, клуб обосновался в шестерке лидеров на пятой позиции рейтинга. В 17 матчах лиги команда одержала семь побед и трижды сыграла вничью, допустив семь поражений. Последний матч футболисты «Сент-Джонстона» провели успешно, одолев в гостях «Росс Каунти» (2:1).

Информация для ставок

Ставка ТБ (2,5) принесла выигрыш в 13 из 17 матчей «Селтика» в лиге

(2,5) принесла выигрыш в 13 из 17 матчей «Селтика» в лиге «Сент-Джонстон» сыграл на ТБ (2,5) гола в 11 из 17 матчей чемпионата

(2,5) гола в 11 из 17 матчей чемпионата Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 прошлых очных встречах

Прогноз