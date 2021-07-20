«Штурм» — «Зальцбург». Прогноз на матч Бундеслиги (23.07.21)

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вчера, 22:50

В стартовом туре чемпионата Австрии пройдет игра между «Штурмом» и «Зальцбургом». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров с прогнозом на этот матч.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Фонбет считают фаворитом этой встречи гостевую команду. Ставки на победу «Зальцбурга» принимаются по коэффициенту 1.55. Поставить на ничью можно с котировкой 4.64, а шансы «Штурма» одержать победу оцениваются в 5.40.

Также эксперты букмекера считают, что предстоящий матч получится результативным. Поставить исход ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.50, ТМ (2,5) – 2.52.

Форма команд

«Штурм» стал бронзовым призером минувшего сезона австрийской Бундеслиги. По ходу чемпионата команда одержала 16 побед и восемь ничьих, проиграв восемь матчей своим соперникам.

На финише чемпионата «Штурм» одержал три победы подряд. Обыграны были «Тироль» (3:2), «Рапид» (4:1) и «Вольфсбергер» (3:1). В стартовом поединке нового сезона «Штурм» разбил «Штадль Пауру» (9:0) в матче австрийского кубка.

В прошлом чемпионате Австрии «Зальцбург» в очередной раз не ощутил конкуренции в борьбе за золотые медали. «Красные быки» уверенно взяли первое место, опередив в борьбе за титул «Рапид» на 25 очков.

В стартовой игре сезона «Зальцбург» уверенно разобрался с «Гертой Велс» в кубковом матче (4:1).

Информация для ставок

• «Штурм» уступал «Зальцбургу» в 3 прошлых очных встречах

• В 7 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

• «Зальцбург» побеждал в 4 предыдущих матчах Бундеслиги

• «Штурм» забивал минимум 3 гола в 3 последних играх чемпионата

Прогноз

«Зальцбург» не знает себе равных в австрийской Бундеслиге. Команда обычно выдает ударный старт сезона, получая преимущество над прямыми конкурентами. «Штурм» же регулярно отличается голами во встречах с чемпионом.

Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку – победа «Зальцбурга» и ТБ (2.5) по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.

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