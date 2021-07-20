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«Штурм» — «Зальцбург». Прогноз на матч Бундеслиги (23.07.21)

вчера, 22:50

В стартовом туре чемпионата Австрии пройдет игра между «Штурмом» и «Зальцбургом». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров с прогнозом на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.414.631.57
Лига Ставок 5.20 4.50 1.55
Мелбет 5.30 4.60 1.56
BetBoom 5.80 4.30 1.53

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Фонбет считают фаворитом этой встречи гостевую команду. Ставки на победу «Зальцбурга» принимаются по коэффициенту 1.55. Поставить на ничью можно с котировкой 4.64, а шансы «Штурма» одержать победу оцениваются в 5.40.

Также эксперты букмекера считают, что предстоящий матч получится результативным. Поставить исход ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.50, ТМ (2,5) – 2.52.

Форма команд

«Штурм» стал бронзовым призером минувшего сезона австрийской Бундеслиги. По ходу чемпионата команда одержала 16 побед и восемь ничьих, проиграв восемь матчей своим соперникам.

На финише чемпионата «Штурм» одержал три победы подряд. Обыграны были «Тироль» (3:2), «Рапид» (4:1) и «Вольфсбергер» (3:1). В стартовом поединке нового сезона «Штурм» разбил «Штадль Пауру» (9:0) в матче австрийского кубка.

В прошлом чемпионате Австрии «Зальцбург» в очередной раз не ощутил конкуренции в борьбе за золотые медали. «Красные быки» уверенно взяли первое место, опередив в борьбе за титул «Рапид» на 25 очков.

В стартовой игре сезона «Зальцбург» уверенно разобрался с «Гертой Велс» в кубковом матче (4:1).

Информация для ставок

• «Штурм» уступал «Зальцбургу» в 3 прошлых очных встречах
• В 7 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)
• «Зальцбург» побеждал в 4 предыдущих матчах Бундеслиги
• «Штурм» забивал минимум 3 гола в 3 последних играх чемпионата

Прогноз

«Зальцбург» не знает себе равных в австрийской Бундеслиге. Команда обычно выдает ударный старт сезона, получая преимущество над прямыми конкурентами. «Штурм» же регулярно отличается голами во встречах с чемпионом.

Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку – победа «Зальцбурга» и ТБ (2.5) по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча Российской Премьер-Лиги.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.53 2.06 1.83
Лига Ставок 2.50 1.49 1.99 1.76
Мелбет 2.52 1.50
BetBoom 4.40 1.18 2.50 1.48 1.97 1.77
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