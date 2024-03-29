«Штутгарт» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (31.03.2024)

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вчера, 22:10

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.27 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Хайденхайма», могут поставить по коэффициенту 10. Коэффициент на ничью составляет 6.2.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по 1.63, в то время как низовой исход оценивается по 2.3. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Штутгарт» провел потрясающий сезон и сейчас для клуба очень важно его правильно закончить. Команда заслуженно занимает третье место с 56 баллами в активе и опережает «Боруссию» Дортмунд на шесть пунктов. В домашней встрече с новичком Бундеслиги у хозяев будет прекрасная возможность сделать еще один шаг как минимум к бронзовым медалям. В прошлом туре чемпионата «Штутгарт» уверенно обыграл на выезде «Хоффенхайм» (3:0), а ранее разобрался с «Унионом» (2:0).

«Хайденхайм» в последнее время почти не выигрывает, но может чувствовать себя в относительной безопасности от зоны вылета. Команда идет на 11 месте с 29 баллами и на 10 очков опережает «Майнц», который занимает 16 место. Гостям предстоит сложная игра с более сильным соперником, поэтому любые набранные очки станут для них успехом. Два последних поединка «Хайденхайма» завершились поражением в товарищеской игре от «Карлсруэ» (0:1) и ничьей с «Боруссией» М (1:1).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл семь матчей из десяти последних при двух поражениях

«Хайденхайм» не может победить уже шесть поединков подряд

«Штутгарт» выиграл три из пяти последних матчей с «Хайденхаймом»

Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что одна из команд не сможет отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.