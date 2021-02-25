«Штутгарт» — «Шальке»: прогноз на матч Бундеслиги (27.02.2021)

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сегодня, 10:38

В 23-м туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет главный неудачник Бундеслиги «Шальке».

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 1.47. Ничейный результат котируется за 4.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 6.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 за 1.92. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Шальке» продолжает оставаться на дне турнирной таблицы с одной победой в 22 матчах чемпионата. Команда не имеет перспектив на сохранение прописки в Бундеслиге. В прошлом туре чемпионата «Шальке» проиграл очень важный и принципиальный матч «Боруссии» Д (0:4), а немного ранее был зафиксирован ничейный результат с «Унионом» (0:0).

«Штутгарт» занимает 10-е место в таблице Бундеслиги и показывает переменные результаты в чемпионате. Команда не преследует никаких турнирных задач и пытается играть в свой футбол, который не всегда приносит дивиденды. В последних двух турах «Штутгарт» обыграл на выезде «Кельн» (1:0) и сыграл вничью с «Гертой» (0:0).

Информация для ставок

• «Шальке» не может выиграть восемь матчей подряд в «Бундеслиге»

• «Штутгарт» выиграл только один домашний матч из пяти последних

• Три последних выездных матча «Шальке» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Штутгарт» не может обыграть «Шальке» уже девять матчей

Прогноз

«Штутгарт» может в этой встрече прервать неприятную серию против «Шальке» без побед. Гости находятся в кризисе и сами не верят в свое спасение в этом сезоне. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Штутгарта» с форой -1. Коэффициент на данный исход составил 1.74.