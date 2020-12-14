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«Штутгарт» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (15.12.2020)

вчера, 15:03

15 декабря в чемпионате Германии сыграют «Штутгарт» и «Унион». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.193.593.47
BetCity 2.14 3.50 3.50
Fonbet 2.12 3.50 3.40
Мелбет 2.22 3.56 3.50
Лига ставок 2.15 3.50 3.35

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы матча, который пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Арена», букмекеры выставили такие котировки: ставки на победу «Штутгарта» принимаются с коэффициентом 2.18. Ничью в матче можно спрогнозировать с котировкой 3.56, а вероятность победы «Униона» оценивается в 3.46.

Линия букмекера также двигается в пользу высокой результативности матча. За ставку на ТБ(2,5) предложен коэффициент 1.73, а ТМ(2,5) можно сыграть за 2.24. Дальше рассмотрим последние результаты команд и их актуальное турнирное положение.

Форма команд

К одиннадцатому туру в чемпионате Германии соперники подходя с идентичными показателями – у них по 17 очков, которые они оформили за счет четырех побед и пяти ничейных матчах. В Бундеслиге «Штутгарт» и «Унион» потерпели по два поражения.

«Штутгарт» в прошлую субботу выиграл второй матч кряду. «Швабы» успешно съездили в Дортмунд, где разгромили «Боруссию» со счетом 5:1. Перед этим «Штутгарт» отметился гостевой победой в Бремене над «Вердером» (2:1).

«Унион», в отличие от своего ближайшего соперника, несколько сбавил обороты. После ничьи в матче с «Айнтрахтом» (3:3) и поражения от «Герты» в дерби Берлина 1:3, «железные» отобрали очки у мюнхенской «Баварии» на своем стадионе (1:1).

Информация для ставок

  • В 9 из 11 прошлых гостевых матчах «Униона» прошла ставка на ТБ (2,5)
  • В пяти предыдущих матчах «Штутгарта» в Бундеслиге забивалось минимум три гола
  • «Штутгарт» не проигрывал в 9 из 10 последних поединках Бундеслиги
  • «Унион» не уступал в 9 из 10 предыдущих встречах чемпионата

Прогноз

К очному противостоянию «Штутгарт» и «Унион» подходят в отличной форме. Обе команды регулярно забивают, показывая результативную игру в атаке.

Учитывая то, что соперники находятся рядом в турнирной таблице, стоит ожидать голевой борьбы в этой встрече. Предлагаем ставку на то, что обе команды забьют голы с коэффициентом 1.63 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.193.593.47
BetCity 2.14 3.50 3.50
Fonbet 2.12 3.50 3.40
Мелбет 2.22 3.56 3.50
Лига ставок 2.15 3.50 3.35
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sv_1969
sv_1969
вчера в 15:05
Штутгарт на ходу
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