Швеция – Грузия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

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сегодня, 01:05

Сборная Швеции начинает отбор к чемпионату мира-2022 домашним матчем против команды Грузии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 25 марта.

Ставки букмекеров

Тотальное предпочтение в этой встрече букмекеры отдают Швеции. Ставки на победу хозяев БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.28, ничья – 5.85, а гостевую победу Грузии можно сыграть по котировке 14.50.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на низовой формат поединка. Так, исход с тоталом меньше (2,5) голов доступен по коэффициенту 1.90, больше – 2.00.

Форма команд

Швеция успешно решила задачу с выходом на европейский футбольный форум. В своей группе шведы набрали 21 балл (шесть побед, три ничьих, одно поражение), заняв вторую позицию. Единственное фиаско в отборе скандинавы потерпели в гостях от Испании (0:3).

В самом престижном дивизионе Лиги Наций УЕФА Швеция проявить себя не смогла. В группе подопечные Янне Андерсона вели борьбу с Хорватией за сохранение прописки, и в итоге уступили «шашечным» по дополнительным параметрам. В последнем матче турнира Швеция крупно проиграла Франции в гостях (2:4).

Грузия была близка к тому, чтобы оформить историческую путевку на чемпионат Европы. Команда прошла полуфинальный раунд плей-офф в стыковых матчах, обыграв Беларусь, но в решающем поединке уступила Северной Македонии на своем поле (0:1).

В Лиге Наций грузины сохранили прописку в дивизионе С, заняв третье место в квартете с такими результатами: одна победа, четыре ничьих и одно поражение. В соперниках у команды были сборные Армении, Северной Македонии и Эстонии.

Информация для ставок

Швеция выиграла 7 из 15 прошлых матчей на своем поле

Грузия побеждала только в 4 из 15 предыдущих гостевых поединков

В четырех прошлых матчах Грузия не забивала больше одного гола

Прогноз

В состав сборной Швеции вернулся Златан Ибрагимович, с которым атака команды наверняка заиграет продуктивней. Учитывая амбиции шведов, от них стоит ожидать максимального настроя и самоотдачи на предстоящий поединок. При таком раскладе грузины, которые заметно уступают сопернику в классе, не смогут избежать поражения.

Предлагаем рассмотреть ставку на победу Швеции с форой (-1,5) по коэффициенту 1.90 в БК Бетсити.

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