«Слиго Роверс» — «Дандолк». Прогноз на матч Премьер-лиги Ирландии (02.08.2021)

2 августа 2021 года «Слиго Роверс» встретится с «Дандолком» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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матч перенесен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Дандолк». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.25, а на победу хозяев поля по 2.90.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Слиго Роверс» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 38 баллов. В активе клуба — 11 побед, пять ничьих и четыре поражения. Команда забила 27 голов и пропустила 14 мячей. В последних матчах «Слиго Роверс» выглядит неплохо, но команда иногда может допустить осечку.
«Дандолк» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 27 баллов. Эта команда выиграла семь поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в семи матчах. У клуба в активе 25 забитых и 27 пропущенных мячей. В последних матчах «Дандолк» выглядит не так уж и плохо, команда набирает очки и пытается догнать своих конкурентов.
Информация для ставок
● «Слиго Роверс» забил шесть голов в последних пяти матчах
● «Дандолк» не проигрывает шесть поединков кряду
● «Слиго Роверс» проиграл четыре матча подряд
Прогноз
В этом поединке можно поставить на победу «Слиго Роверс» или ничейный исход по коэффициенту 1.53.
Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на ничейный результат матча РПЛ «Ахмат» — «Сочи».