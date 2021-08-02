«Слиго Роверс» — «Дандолк». Прогноз на матч Премьер-лиги Ирландии (02.08.2021)

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вчера, 11:35

2 августа 2021 года «Слиго Роверс» встретится с «Дандолком» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Дандолк». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.25, а на победу хозяев поля по 2.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Слиго Роверс» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 38 баллов. В активе клуба — 11 побед, пять ничьих и четыре поражения. Команда забила 27 голов и пропустила 14 мячей. В последних матчах «Слиго Роверс» выглядит неплохо, но команда иногда может допустить осечку.

«Дандолк» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 27 баллов. Эта команда выиграла семь поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в семи матчах. У клуба в активе 25 забитых и 27 пропущенных мячей. В последних матчах «Дандолк» выглядит не так уж и плохо, команда набирает очки и пытается догнать своих конкурентов.

Информация для ставок

● «Слиго Роверс» забил шесть голов в последних пяти матчах

● «Дандолк» не проигрывает шесть поединков кряду

● «Слиго Роверс» проиграл четыре матча подряд

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу «Слиго Роверс» или ничейный исход по коэффициенту 1.53.