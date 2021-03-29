Словакия – Россия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2021)

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вчера, 11:36

30 марта пройдет матч квалификации ЧМ между сборными Словакии и России. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящую встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы гостей в грядущей игре. Ставки на успех России можно сыграть по коэффициенту 1.91 в БК Бетсити. Вероятность ничьи оценивается котировкой 3.38, а победа Словакии доступна за 5.05.

Много забитых голов в этой встрече букмекеры не ожидают. Заключить пари на тотал меньше 2,5 голов можно за 1.70, больше – 2.15.

Форма команд

По итогам двух стартовых матчей отбора словаки набрали два балла. В первом туре команда не смогла справиться в гостях с Кипром (0:0). Еще неубедительнее Словакия сыграла в домашней встрече против сборной Мальты, которая дважды расписалась в воротах очевидного фаворита – ничья 2:2.

Россия пока идет без потерь в квалификации к ЧМ -2022. Подопечные Станислава Черчесова в первом туре обыграли в гостях Мальту (3:1). Более сложный поединок ожидал россиян в Сочи, где они принимали Словению. Дубль Артема Дзюбы позволил хозяевам одержать столь важную победу со счетом 2:1.

На групповой стадии Евро-2016 соперники попали в одну группу. Тогда Словакия обыграла Россию со счетом 2:1, заняв итоговое третье место в квартете. С 2000 года команды провели семь очных встреч: три ничьих и по две победы.

Информация для ставок

• В 6 из 7 очных встреч команд прошла ставка на ТМ(2,5)

• Словакия не побеждала в трех прошлых матчах во всех турнирах – две ничьих и одно поражение

• В четырех последних выездных встречах Россия одержала только одну победу – два поражения и одна ничья

Прогноз

Словаки провалились на старте отбора, не сумев обыграть даже откровенных аутсайдеров группы. Неоднозначным состоянием соперника должна пользоваться Россия, у которой есть возможность завершить первый блок отборочных матчей со стопроцентным показателем. Предлагаем сыграть ставку в пользу победы гостей, которую БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.91.