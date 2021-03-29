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Словакия – Россия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2021)

вчера, 11:36

30 марта пройдет матч квалификации ЧМ между сборными Словакии и России. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящую встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.723.341.91
Лига Ставок 4.60 3.40 1.89
Фонбет 4.80 3.30 1.88
Мелбет 4.98 3.40 1.92
Pin-Up.ru 4.40 3.25 1.89

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы гостей в грядущей игре. Ставки на успех России можно сыграть по коэффициенту 1.91 в БК Бетсити. Вероятность ничьи оценивается котировкой 3.38, а победа Словакии доступна за 5.05.

Много забитых голов в этой встрече букмекеры не ожидают. Заключить пари на тотал меньше 2,5 голов можно за 1.70, больше – 2.15.

Форма команд

По итогам двух стартовых матчей отбора словаки набрали два балла. В первом туре команда не смогла справиться в гостях с Кипром (0:0). Еще неубедительнее Словакия сыграла в домашней встрече против сборной Мальты, которая дважды расписалась в воротах очевидного фаворита – ничья 2:2.

Россия пока идет без потерь в квалификации к ЧМ-2022. Подопечные Станислава Черчесова в первом туре обыграли в гостях Мальту (3:1). Более сложный поединок ожидал россиян в Сочи, где они принимали Словению. Дубль Артема Дзюбы позволил хозяевам одержать столь важную победу со счетом 2:1.

На групповой стадии Евро-2016 соперники попали в одну группу. Тогда Словакия обыграла Россию со счетом 2:1, заняв итоговое третье место в квартете. С 2000 года команды провели семь очных встреч: три ничьих и по две победы.

Информация для ставок

• В 6 из 7 очных встреч команд прошла ставка на ТМ(2,5)
• Словакия не побеждала в трех прошлых матчах во всех турнирах – две ничьих и одно поражение
• В четырех последних выездных встречах Россия одержала только одну победу – два поражения и одна ничья

Прогноз

Словаки провалились на старте отбора, не сумев обыграть даже откровенных аутсайдеров группы. Неоднозначным состоянием соперника должна пользоваться Россия, у которой есть возможность завершить первый блок отборочных матчей со стопроцентным показателем. Предлагаем сыграть ставку в пользу победы гостей, которую БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.91.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.64 1.74 2.16
Лига Ставок 2.37 1.59 1.72 2.14
Мелбет 1.77 2.22
Pin-Up.ru 2.32 1.55 1.68 2.08 1.36 2.95
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:37
Россия выиграет матч.
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