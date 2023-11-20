Словения — Казахстан. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (20.11.2023)

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вчера, 17:10

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.48. Поверить в успех Казахстана можно по коэффициенту 7.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.02. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.8.

Форма команд

Сборная Словении на данный момент занимает второе место с 19 баллами в группе и в личной встрече с Казахстаном определит судьбу второго места и выхода на турнир. Коллектив опережает конкурента на один пункт и ему достаточно на своем поле не проиграть, чтобы выйти победителем. В прошлом туре Словения уступила на выезде Дании (1:2), а ранее переиграла Северную Ирландию (1:0).

Казахстан показал лучшее выступление за последние годы и их шансы перед последним туром на выход со второго места это только подтверждают. Сейчас в активе сборной 18 баллов и только победа над Словенией поднимет их на вторую позицию. Матч определенно будет интересным, ведь несет в себе интригу. Два последних поединка Казахстана завершились победами над Сан-Марино (3:1) и Финляндией (2:1).

Информация для ставок

Сборная Казахстана выиграла три из четырех последних выездных матчей

Словения проиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

В первом круге в игре между этими сборными сильнее оказалась Словения (2:1)

Прогноз

Казахстан будет вынужден рисковать и стараться забить первыми. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.