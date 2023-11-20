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Словения — Казахстан. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (20.11.2023)

вчера, 17:10
Казахстан

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.48. Поверить в успех Казахстана можно по коэффициенту 7.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.434.548.29
Лига Ставок 1.44 4.70 8.40

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.02. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.8.

Форма команд

Сборная Словении на данный момент занимает второе место с 19 баллами в группе и в личной встрече с Казахстаном определит судьбу второго места и выхода на турнир. Коллектив опережает конкурента на один пункт и ему достаточно на своем поле не проиграть, чтобы выйти победителем. В прошлом туре Словения уступила на выезде Дании (1:2), а ранее переиграла Северную Ирландию (1:0).

Казахстан показал лучшее выступление за последние годы и их шансы перед последним туром на выход со второго места это только подтверждают. Сейчас в активе сборной 18 баллов и только победа над Словенией поднимет их на вторую позицию. Матч определенно будет интересным, ведь несет в себе интригу. Два последних поединка Казахстана завершились победами над Сан-Марино (3:1) и Финляндией (2:1).

Информация для ставок

  • Сборная Казахстана выиграла три из четырех последних выездных матчей
  • Словения проиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • В первом круге в игре между этими сборными сильнее оказалась Словения (2:1)

Прогноз

Казахстан будет вынужден рисковать и стараться забить первыми. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.52 1.84 2.04 1.43 2.90
Лига Ставок 2.55 1.52 1.82 2.02 1.43 2.84
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:53
Продолжая и подытоживая данную тему, скажу, что в первой личной встрече против Словении казахстанцы ушли на перерыв, побеждая со счётом 1-0. Но во второй половине пропустили дважды и в итоге уступили 1-2. Конкретно сейчас я делаю акцент не на исход, а на то, что голы забивались тогда в обоих таймах. Думаю, и в этой дуэли словенцев и "ястребов" зрители увидят хотя бы по одному точному удару в первой и второй половине встречи. Гостям нужно побеждать, забивать и раскрываться. Ну а хозяева легко способны воспользоваться предложенным пространством для контрвыпадов, если таковое у них будет. Ставка - "Голы в обоих таймах: ДА".
Гость
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