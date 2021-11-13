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Словения – Кипр. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

13 ноября 2021, 00:26

Интересную встречу двух ярких команд подарит еще один тур европейской квалификации на чемпионат мира. Словения примет на своем поле сборную Кипра. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Словения
Кипр
2 : 1
завершен
14 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.0312.38
Фонбет 1.30 5.25 12.00
Мелбет 1.39 5.05 9.60
1XBET 1.33 5.40 12.00
BetBoom 1.33 4.86 10.22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет домашний поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.33. Победа сборной Кипра оценивается в 11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.75.

Форма команд

У сборной Кипра не получилось добывать результаты с самого начала квалификации, и на данный момент коллектив занимает последнее место с пятью очками. Команда имеет очень плохую разницу забитых и пропущенных мячей (3:19), поэтому тренерскому штабу следует поработать над реализацией, чтобы качественно подготовиться к следующим квалификациям. В прошлом матче сборную Кипра разгромила Россия (0:6), а месяцем ранее коллектив разошелся миром с Мальтой (2:2).

Словения на данный момент не может похвастаться хорошими результатами в квалификации. Коллектив идет на четвертом месте и в активе имеет 11 очков. Команда потеряла все шансы на борьбу за выход из группы, поэтому будет играть исключительно для болельщиков. Матч с Кипром обещает быть интересным с точки зрения позиционных атак Словении во встрече с более слабым соперником. В прошлой игре Словения сыграла вничью со Словакией (2:2), а ранее уступила на своем поле России (1:2).

Информация для ставок

  • Словения выиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах, а Кипр одержал всего одну победу
  • Кипр не может забить на выезде уже семь матчей подряд
  • Пять из восьми матчей между сборными за последнее время завершились исходом «обе забьют»
  • Словения не может обыграть Кипр уже в трех встречах подряд

Прогноз

Словения является фаворитом этой встречи и наверняка захочет завершить эту квалификацию красивой победой. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.98 1.92
1XBET 1.25 4.15
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Все комментарии
Gahi
Gahi
13 ноября в 05:41
Победа команды сборной Словения и Европейский гандикап хозяев (-1). Удачи
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