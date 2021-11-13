Словения – Кипр. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

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13 ноября 2021, 00:26

Интересную встречу двух ярких команд подарит еще один тур европейской квалификации на чемпионат мира. Словения примет на своем поле сборную Кипра. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет домашний поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.33. Победа сборной Кипра оценивается в 11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.75.

Форма команд

У сборной Кипра не получилось добывать результаты с самого начала квалификации, и на данный момент коллектив занимает последнее место с пятью очками. Команда имеет очень плохую разницу забитых и пропущенных мячей (3:19), поэтому тренерскому штабу следует поработать над реализацией, чтобы качественно подготовиться к следующим квалификациям. В прошлом матче сборную Кипра разгромила Россия (0:6), а месяцем ранее коллектив разошелся миром с Мальтой (2:2).

Словения на данный момент не может похвастаться хорошими результатами в квалификации. Коллектив идет на четвертом месте и в активе имеет 11 очков. Команда потеряла все шансы на борьбу за выход из группы, поэтому будет играть исключительно для болельщиков. Матч с Кипром обещает быть интересным с точки зрения позиционных атак Словении во встрече с более слабым соперником. В прошлой игре Словения сыграла вничью со Словакией (2:2), а ранее уступила на своем поле России (1:2).

Информация для ставок

Словения выиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах, а Кипр одержал всего одну победу

Кипр не может забить на выезде уже семь матчей подряд

Пять из восьми матчей между сборными за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Словения не может обыграть Кипр уже в трех встречах подряд

Прогноз

Словения является фаворитом этой встречи и наверняка захочет завершить эту квалификацию красивой победой. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Мелбет.