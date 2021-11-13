Словения – Кипр. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит еще один тур европейской квалификации на чемпионат мира. Словения примет на своем поле сборную Кипра. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
|
2 : 1
завершен
14 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет домашний поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.33. Победа сборной Кипра оценивается в 11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.75.
Форма команд
У сборной Кипра не получилось добывать результаты с самого начала квалификации, и на данный момент коллектив занимает последнее место с пятью очками. Команда имеет очень плохую разницу забитых и пропущенных мячей (3:19), поэтому тренерскому штабу следует поработать над реализацией, чтобы качественно подготовиться к следующим квалификациям. В прошлом матче сборную Кипра разгромила Россия (0:6), а месяцем ранее коллектив разошелся миром с Мальтой (2:2).
Словения на данный момент не может похвастаться хорошими результатами в квалификации. Коллектив идет на четвертом месте и в активе имеет 11 очков. Команда потеряла все шансы на борьбу за выход из группы, поэтому будет играть исключительно для болельщиков. Матч с Кипром обещает быть интересным с точки зрения позиционных атак Словении во встрече с более слабым соперником. В прошлой игре Словения сыграла вничью со Словакией (2:2), а ранее уступила на своем поле России (1:2).
Информация для ставок
- Словения выиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах, а Кипр одержал всего одну победу
- Кипр не может забить на выезде уже семь матчей подряд
- Пять из восьми матчей между сборными за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- Словения не может обыграть Кипр уже в трех встречах подряд
Прогноз
Словения является фаворитом этой встречи и наверняка захочет завершить эту квалификацию красивой победой. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Мелбет.