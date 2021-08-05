«Сочи» — «Партизан». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (05.08.2021)

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вчера, 11:39

«Сочи» сыграет с «Партизаном». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Партизана» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.86. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.91. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.69.

Форма команд

«Сочи», который недавно усилился игроком «Зенита», без проблем преодолел прошлую стадию квалификации Лиги конференций, но сейчас им будет противостоять одна из лучших команд Сербии. Коллектив средне стартовал в РПЛ , набрал три очка в двух матчах, однако большая часть внимания клуба сконцентрирована на европейском турнире. В прошлом матче чемпионата «Сочи» обыграл на выезде «Ахмат» (2:1), а немного ранее одержал победу в ответной встрече Лиги конференций с «Кешлой» (4:2).

«Партизан» находится в отличной физической форме и очень давно не пропускает. Коллектив также без особых проблем прошел предыдущую стадию турнира, а также выиграл три стартовых матча в чемпионате Сербии. Матч обещает быть очень интересным и зрелищным даже для нейтральных болельщиков.

Информация для ставок

• Девять последних домашних матчей «Сочи» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Партизан» не пропускает уже восемь матчей подряд (включая товарищеские поединки)

• Сербский клуб выиграл восемь матчей подряд во всех турнирах

• «Сочи» забивал в семи матчах из последних десяти поединков (включая товарищеские встречи)

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Мелбет.