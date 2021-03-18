«Сочи» — «Тамбов». Прогноз на матч чемпионата России (19.03.2021)

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сегодня, 00:34

«Сочи» сыграет против «Тамбова» 19 марта 2021 года. Этот поединок состоится в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

«Сочи» — фаворит этого противостояния. На победу клуба из одноименного города можно поставить по коэффициенту 1.05. Ничейный исход оценивают в 12.80. Также букмекеры рекомендуют сделать ставку на тотал голов больше 3,5 по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Сочи» очень хорош в нынешнем сезоне. Клуб идет на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 37 пунктов. Команда выиграла десять поединков, семь раз сыграла вничью и проиграла в пяти матчах. В последних поединках «Сочи» немного забуксовал, но в целом игру команды можно назвать хорошей, это явный фаворит грядущего матча в РПЛ .

«Тамбов» — худшая команда чемпионата. В активе клуба 13 пунктов, «волки» идут на 16-й строчке в таблице. Команда выиграла всего три поединка, четыре раза сыграла вничью и проиграла в 15 матчах.

Информация для ставок

«Сочи» выиграл три матча из последних пяти

«Сочи» пропустил всего три гола в последних пяти играх

«Тамбов» не побеждает на протяжении 11 матчей в РПЛ

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только «Сочи» забьет — коэффициент 1.02. Еще одна актуальная ставка на грядущий поединок — максимальный безголевой интервал — 44,5 минут — коэффициент 1.85.

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