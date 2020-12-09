«Спарта» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

«Спарта» в заключительном туре Лиги Европы попробует отобрать очки у «Милана», тем самым лишив его шансов финишировать на первой позиции.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает фаворитом предстоящего поединка команду гостей. Коэффициент на их победу составляет 1,59, ничья представлена на отметке 4,60, а вот успех хозяев поля котируется на отметке 5,60.
Тотал представлен базисом в 2,5 гола. Больше можно заиграть за 1,62, а меньше за 2,45.
Форма команд
Нельзя сказать, что «Спарта» провалила групповой этап Лиги Европы. В активе команды всего лишь шесть набранных очков, но, учитывая уровень соперников – «Милан», «Лилль» и «Селтик», это не самый плохой результат. В чемпионате Чехии в прошлом туре случился провал в игре со «Славией» (0:3).
«Милан» идет на втором месте в квартете Лиги Европы. Не всё зависит от подопечных Стефано Пиоли в борьбе за первую позицию. Даже переиграв «Спарту», команде необходимо, чтобы «Лилль» потерял очки в противостоянии с «Селтиком».
В Серии А у «россонери» лучший старт за последние 65 лет. После десяти сыгранных туров 26 набранных очков.
Информация для ставок
- Команды встречались между собой пять раз в истории. Три победы на счету «Милана», еще два поединка завершились вничью
- «Спарта» выиграла 5 из 10 последних домашних матчей
- «Милан» не проигрывает в гостях на протяжении семнадцати поединков
Прогноз
Обе команды находятся в неплохой форме. «Спарте» нечего терять, команда наверняка будет идти на серьезные риски в противостоянии с «Миланом» в надежде зацепиться за очки. Сложно будет рассчитывать на успех, но хозяева на свой гол должны наиграть.
Ожидаем, что «Милан» даже не в самом основном составе сумеет реализовать свои моменты и забьет как минимум два гола. Играем тотал больше 2,5 мячей за 1,62 в БК Мелбет.