«Спарта» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 08:06

«Спарта» в заключительном туре Лиги Европы попробует отобрать очки у «Милана», тем самым лишив его шансов финишировать на первой позиции.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает фаворитом предстоящего поединка команду гостей. Коэффициент на их победу составляет 1,59, ничья представлена на отметке 4,60, а вот успех хозяев поля котируется на отметке 5,60.

Тотал представлен базисом в 2,5 гола. Больше можно заиграть за 1,62, а меньше за 2,45.

Форма команд

Нельзя сказать, что «Спарта» провалила групповой этап Лиги Европы. В активе команды всего лишь шесть набранных очков, но, учитывая уровень соперников – «Милан», «Лилль» и «Селтик», это не самый плохой результат. В чемпионате Чехии в прошлом туре случился провал в игре со «Славией» (0:3).

«Милан» идет на втором месте в квартете Лиги Европы. Не всё зависит от подопечных Стефано Пиоли в борьбе за первую позицию. Даже переиграв «Спарту», команде необходимо, чтобы «Лилль» потерял очки в противостоянии с «Селтиком».

В Серии А у «россонери» лучший старт за последние 65 лет. После десяти сыгранных туров 26 набранных очков.

Информация для ставок

Команды встречались между собой пять раз в истории. Три победы на счету «Милана», еще два поединка завершились вничью

«Спарта» выиграла 5 из 10 последних домашних матчей

«Милан» не проигрывает в гостях на протяжении семнадцати поединков

Прогноз

Обе команды находятся в неплохой форме. «Спарте» нечего терять, команда наверняка будет идти на серьезные риски в противостоянии с «Миланом» в надежде зацепиться за очки. Сложно будет рассчитывать на успех, но хозяева на свой гол должны наиграть.

Ожидаем, что «Милан» даже не в самом основном составе сумеет реализовать свои моменты и забьет как минимум два гола. Играем тотал больше 2,5 мячей за 1,62 в БК Мелбет.