«Специа» — «Кальяри»: прогноз на матч Серии А (20.03.2021)

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вчера, 10:49

Интересный поединок ждет всех любителей итальянского футбола в 28-м туре Серии А. «Специа» ждет в гости «Кальяри».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, то можно сделать вывод, что минимальное предпочтение в этом матче отдают «Специи». Команда играет домашний поединок, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.75. Победа «Кальяри» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Специа» после нескольких успешных поединков потеряла свою игру и не может выиграть несколько матчей подряд. Команда имеет отрыв в 6 очков над зоной вылета Серии А, однако это не так много, поэтому коллективу следует собраться с силами, чтобы не допустить возвращения в Серию B после первого же проведенного сезона в элитном дивизионе Италии. В прошлых играх «Специа» проиграла «Аталанте» (1:3) и разошлась миром с «Беневенто» (1:1).

«Кальяри» находится на 17-й позиции в чемпионате, а от зоны вылета команду отделяют два пункта. Команда пытается цепляться за результат, а недавние две победы в чемпионате являются тому подтверждением. Вылет такой команды из Серии А обернется настоящим разочарованием для болельщиков и руководства, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить изменения, чтобы улучшить результаты. В прошлом туре «Кальяри» проиграл «Ювентусу» (1:3), а немного ранее разошелся миром с «Сампдорией» (2:2).

Информация для ставок

• «Кальяри» выиграл всего два матча из последних десяти в Серии А

• «Специа» не может выиграть пять матчей подряд в чемпионате

• «Специа» проиграла один матч из пяти последних на своем поле

• В матче первого круга команды сыграли между собой вничью (2:2)

Прогноз