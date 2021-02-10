«Специа» — «Милан». Прогноз на матч Серии A (13.02.2021)

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сегодня, 21:03

В 22-м туре чемпионата Италии «Специа» на своем поле сыграет против лидера чемпионата «Милана». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 13 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

«Милан», по мнению букмекеров, идет очевидным фаворитом в этой игре. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.56. Шансы «Специи» одержать победу БК Фонбет оценивает котировкой 6.35, а ничья идет за 4.64.

Согласно котировкам, которые выставил букмекер, нас ожидает результативная встреча. Ставки на тотал больше (2,5) голов принимаются за 1.73, меньше – 2.29.

Форма команд

Для дебютанта Серии A «Специа» проводит неплохой сезон. В текущем розыгрыше команда одержала пять побед и шесть раз сыграла вничью, что суммарно принесло ей 21 балл и 16-е место в турнирной таблице.

В прошлом туре чемпионата Италии «Специа» сенсационно обыграла в гостях «Сассуоло» (2:1). Команда реабилитировалась за два поражения кряду, которые она потерпела в матчах с «Удинезе» (0:1) и «Ромой» (3:4).

«Милан» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице, опережая «Интер» на два зачетных пункта. 23 января подопечные Стефано Пиоли крупно уступили на своем поле «Аталанте» (0:3), но затем быстро пришли в себя.

В двух прошлых турах Серии A «россонери» взяли максимум очков во встречах с «Болоньей» (2:1) и «Кротоне» (4:0).

Первая встреча команд в этом сезоне пришлась на третий тур. Тогда «Милан» на своем поле без проблем обыграл «Специю», отправив в ворота соперника три безответных гола.

Информация для ставок

«Специа» проиграла в трех из пяти прошлых матчей на своем поле

«Милан» побеждал в четырех последних гостевых матчах чемпионата Италии

Прогноз

«Милан» в этом сезоне Серии A стабильно обыгрывает середняков и аутсайдеров. У подопечных Стефано Пиоли возникают проблемы только во встречах с прямыми конкурентами.

«Специа» до победы над «Сассуоло» провалила несколько матчей. Вероятнее всего, хозяева в этой игре не смогут взять очки. Ставим на победу «Милана» с коэффициентом 1.54 в БК Фонбет.

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