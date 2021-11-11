«Спортинг» — «Реал Сосьедад II». Прогноз на матч испанской Сегунды (12.11.2021)

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11 ноября 2021, 01:15

12 ноября 2021 года «Спортинг» из Хихона примет «Реал Сосьедад II». Этот матч пройдет в рамках 16-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Спортинг». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.73. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Сосьедада» в 5.30.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Спортинг» расположился в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба 22 пункта. Команда выиграла шесть поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в пяти матчах. У «Спортинга» 16 забитых и столько же пропущенных мячей. В последних матчах клуб из Хихона проиграл «Сарагосе», «Альмерии» и сыграл вничью с «Луго».

«Реал Сосьедад II» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 14 баллов. Команда выиграла три матча, пять раз играла вничью и проиграла в семи поединках. У «Сосьедада» в нынешнем сезоне 14 забитых и 18 пропущенных голов. В последних матчах у испанского коллектива не получается играть в футбол — были поражения от «Ибицы», «Малаги» и «Лас-Пальмаса».

Информация для ставок

« Реал Сосьедад II» проиграл три поединка кряду

«Спортинг» не побеждает вот уже пять игр кряду

У «Сосьедада» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Сосьедада» по коэффициенту 2.10. Оба клуба находятся в ужасной форме, но «Реал Сосьедад II» выглядит чуть лучше своего оппонента. Есть вероятность, что гости возьмут хотя бы один балл в этом тяжелом матче.