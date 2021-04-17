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«Стандард» — «Беерсхот». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.04.2021)

вчера, 14:43

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 34-й тур высшей лиги Бельгии. «Стандард» ждет в гости «Беерсхот».

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Стандард». Команда играет дома, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.61. Победа «Беерсхота» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.64. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.26. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

Команды перед началом 34-го тура имеют одинаковое количество очков (47) и располагаются по соседству. «Стандард» не проигрывает уже три тура и показывает уверенную игру. Тем не менее коллективу не стоит расслабляться, ведь на расстоянии нескольких очков их преследует группа команд, которая борется за попадание в плей-офф. Последние две игры «Стандарда» закончились победами над «Эйпеном» (4:0) и «Гентом» (2:1).

«Беерсхот» стал открытием сезона в чемпионате Бельгии. Команда демонстрирует достойные результаты и по праву занимает место в плей-офф турнира. За несколько туров до окончания чемпионата коллектив опережает своих преследователей на 1-2 очка, поэтому следующие матчи станут решающими для команды. Клуб чередует победы и поражения. В прошлом туре «Беерсхот» проиграл «Остенде» (1:2), а немного ранее обыграл «Шарлеруа» (2:1).

Информация для ставок

• «Стандард» и «Беерсхот» выиграли по четыре матча из десяти последних встреч во всех турнирах
• «Беерсхот» выиграл пять из шести последних выездных матчей
• Четыре последних матча «Стандарда» закончились тоталом больше 2.5 мячей
• Матч первого круга между командами закончился победой «Стандарда» (3:0)

Прогноз

«Стандард» набрал хорошую форму и имеет отличные шансы на успех в этом поединке. «Беерсхот», несмотря на хорошую статистику выездных матчей, вряд ли сможет оказать достойное сопротивление хозяевам в этом матче. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.61.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.61 1.86 1.99
1XBET 3.76 1.28 2.35 1.61 1.84 2.01
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 16:47
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Стандард»
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