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«Сток Сити» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (21.04.2021)

вчера, 07:18

В 43-м туре Чемпионшипа «Сток Сити» сыграет дома с «Ковентри Сити». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Сток Сити» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Победа «Ковентри Сити» оценивается в 3.5, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.4 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.57. Исход «обе забьют» котируется в 2.01.

Форма команд

«Сток Сити» занимает 12-е место и не может выиграть три тура подряд. Сезон подходит к концу, и команда уже не преследует серьезных турнирных задач. В прошлом туре «Сток Сити» сыграл вничью с «Престоном» (0:0), а до этого уступил «Бирмингему» (0:2).

«Ковентри Сити» в последних матчах заметно улучшил свои результаты, что позволило оторваться от зоны вылета на более безопасное расстояние. В последних двух турах «Ковентри Сити» одержал победы над «Ротерхемом» (1:0) и «Барнсли» (2:0).

Информация для ставок

  • «Ковентри Сити» набрал 9 очков в последних пяти матчах (3 победы, 2 поражения)
  • «Ковентри Сити» выиграл только одну из десяти последних встреч на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Предполагаем, что болельщики не увидят в этом матче большого количества забитых мячей. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2 голов по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.83 1.59 2.46
Лига Ставок 1.88 1.86 1.49 2.50
Мелбет 1.50 2.66
1XBET 2.05 1.77 1.56 2.49 1.29 3.68
BetBoom 1.91 1.84 1.52 2.44 1.24 3.80
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sv_1969
sv_1969
вчера в 07:20
Сток не проиграет
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