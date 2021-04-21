«Сток Сити» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (21.04.2021)

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вчера, 07:18

В 43-м туре Чемпионшипа «Сток Сити» сыграет дома с «Ковентри Сити». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Сток Сити» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Победа «Ковентри Сити» оценивается в 3.5, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.4 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.57. Исход «обе забьют» котируется в 2.01.

Форма команд

«Сток Сити» занимает 12-е место и не может выиграть три тура подряд. Сезон подходит к концу, и команда уже не преследует серьезных турнирных задач. В прошлом туре «Сток Сити» сыграл вничью с «Престоном» (0:0), а до этого уступил «Бирмингему» (0:2).

«Ковентри Сити» в последних матчах заметно улучшил свои результаты, что позволило оторваться от зоны вылета на более безопасное расстояние. В последних двух турах «Ковентри Сити» одержал победы над «Ротерхемом» (1:0) и «Барнсли» (2:0).

Информация для ставок

«Ковентри Сити» набрал 9 очков в последних пяти матчах (3 победы, 2 поражения)

«Ковентри Сити» выиграл только одну из десяти последних встреч на выезде

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Предполагаем, что болельщики не увидят в этом матче большого количества забитых мячей. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2 голов по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Мелбет.