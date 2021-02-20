«Сток Сити» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.02.2021)

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вчера, 06:30

«Сток Сити» сыграет против «Лутон Таун» в рамках 31-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Победа «Сток Сити» в этом матче представлена коэффициентом 2.26. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Лутон Таун» — в 3.80.

Форма команд

«Сток Сити» расположился на девятой строчке в таблице, у команды 42 очка в активе. В нынешнем сезоне «гончары» забили 34 гола и пропустили 33 мяча. У «Сток Сити» 10 побед, 8 поражений, еще 12 матчей завершились ничейным исходом. Свои последние матчи «Сток» проводит не лучшим образом, клуб впервые за долгое время смог победить.

«Лутон Таун» находится на 15-й строчке в Чемпионшипе, в активе у команды 37 баллов. Клуб забил 23 гола и пропустил 31 мяч в свои ворота. У «Лутона» 10 побед, 7 ничьих и 12 поражений. Последние матчи даются клубу очень тяжело, команда не может вновь обрести уверенность в себе. Поединок против «Стока» станет для «шляпников» очередным испытанием.

Информация для ставок

«Лутон Таун» выиграл всего в одном из пяти последних матчей

«Сток Сити» не выигрывал в четырех из пяти последних поединков

«Лутон Таун» забивал только в двух из пяти последних матчей

Прогноз

В этой встрече букмекеры рекомендуют поставить на то, что «Сток Сити» забьет в первом тайме с коэффициентом 2.2. Дополнительная ставка — «Сток» забивает в обоих таймах с коэффициентом 4.10.

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