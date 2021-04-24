«Страсбур» — «Нант»: прогноз на матч Лиги 1 (25.04.21)

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вчера, 22:41

В 34-м туре чемпионата Франции «Страсбур» на домашней арене примет «Нант». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 25 апреля.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Страсбура» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.24. Шансы «Нанта» одержать победу оцениваются в 3.62, а ничья стоит на отметке 3.40.

Также букмекер склоняется к тому, что игра получится максимально закрытой. Исход ТМ(2,5) доступен за 1.64, ТБ (2,5) идет по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Страсбур» идет на 14-м месте рейтинга Лиги 1, пополнив свой счет на 37 очков. Команда опережает зону переходных встреч на шесть очков, что не гарантирует ей спокойный финиш сезона.

Последний локальный успех «Страсбура» датирован 4 апреля, когда команда победила в гостях «Бордо» (3:2). После этой встречи сегодняшние хозяева проиграли на своем поле ПСЖ (1:4), а также сыграли вничью с «Нимом» (1:1).

У «Нанта» положение более плачевное. «Канарейки» занимают предпоследнее место рейтинга, набрав в общей сложности 28 баллов. Чтобы выйти из зоны прямого вылета, команде нужно отыграть гандикап в четыре балла от 17-й позиции.

14 марта «Нант» сенсационно победил в гостях ПСЖ (2:1), но развить этот успех команда не смогла. Следом «канарейки» разделили очки с «Лорьяном» (1:1), а также проиграли «Ницце» (1:2), «Ренну» (0:1) и «Лиону» (1:2).

Информация для ставок

• «Нант» не побеждал в 22 из 24 прошлых матчей Лиги 1

• «Страсбур» выиграл 4 прошлых встречи против «Нанта» во всех турнирах

• В 3 прошлых очных встречах команд на поле «Страсбура» сыграла ставка на ТБ (2,5)

• 3 последних матча в Лиге 1 «Нант» проиграл с разницей в один гол

Прогноз

«Нант» находится в сложной ситуации, которая обязует команду играть на победу в каждом матче. «Страсбур» тоже нуждается в очках, поэтому в предстоящей игре от команд стоит ожидать активных действий в атаке. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.03 БК Фонбет.