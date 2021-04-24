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«Страсбур» — «Нант»: прогноз на матч Лиги 1 (25.04.21)

вчера, 22:41

В 34-м туре чемпионата Франции «Страсбур» на домашней арене примет «Нант». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 25 апреля.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.263.483.41
Лига Ставок 2.24 3.30 3.45
Фонбет 2.25 3.30 3.30
Мелбет 2.29 3.44 3.44
1XBET 1.68 7.50 2.70
BetBoom 2.25 3.42 3.37

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Страсбура» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.24. Шансы «Нанта» одержать победу оцениваются в 3.62, а ничья стоит на отметке 3.40.

Также букмекер склоняется к тому, что игра получится максимально закрытой. Исход ТМ(2,5) доступен за 1.64, ТБ(2,5) идет по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Страсбур» идет на 14-м месте рейтинга Лиги 1, пополнив свой счет на 37 очков. Команда опережает зону переходных встреч на шесть очков, что не гарантирует ей спокойный финиш сезона.

Последний локальный успех «Страсбура» датирован 4 апреля, когда команда победила в гостях «Бордо» (3:2). После этой встречи сегодняшние хозяева проиграли на своем поле ПСЖ (1:4), а также сыграли вничью с «Нимом» (1:1).

У «Нанта» положение более плачевное. «Канарейки» занимают предпоследнее место рейтинга, набрав в общей сложности 28 баллов. Чтобы выйти из зоны прямого вылета, команде нужно отыграть гандикап в четыре балла от 17-й позиции.

14 марта «Нант» сенсационно победил в гостях ПСЖ (2:1), но развить этот успех команда не смогла. Следом «канарейки» разделили очки с «Лорьяном» (1:1), а также проиграли «Ницце» (1:2), «Ренну» (0:1) и «Лиону» (1:2).

Информация для ставок

• «Нант» не побеждал в 22 из 24 прошлых матчей Лиги 1
• «Страсбур» выиграл 4 прошлых встречи против «Нанта» во всех турнирах
• В 3 прошлых очных встречах команд на поле «Страсбура» сыграла ставка на ТБ(2,5)
• 3 последних матча в Лиге 1 «Нант» проиграл с разницей в один гол

Прогноз

«Нант» находится в сложной ситуации, которая обязует команду играть на победу в каждом матче. «Страсбур» тоже нуждается в очках, поэтому в предстоящей игре от команд стоит ожидать активных действий в атаке. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.03 БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.70 1.68 2.32
Лига Ставок 2.23 1.66 1.66 2.23
Мелбет 1.72 2.31
1XBET 2.15 1.70 3.24 1.30 1.31 3.44
BetBoom 2.28 1.67 1.68 2.25 1.35 3.32
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