«Страсбур» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч чемпионата Франции (10.04.2021)

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вчера, 07:11

В рамках 32-го тура Лиги 1 ПСЖ сыграет на выезде со «Страсбуром». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Поставить на победу ПСЖ в предстоящей игре букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.83. Заключить пари на победу «Страсбура» можно по котировке 4.48, ничья котируется в 4.06.

Больше шансов БК отводит на то, что матч получится результативным. Ставки на тотал больше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.79, меньше – 2.10.

Форма команд

У «Страсбура» 36 очков и 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. От зоны вылета сегодняшние хозяева дистанцировались на восемь зачетных пунктов. В прошлом туре чемпионата команда оформила десятую победу в сезоне, обыграв в гостях «Бордо» (3:2). Перед этим «Страсбур» провел два неудачных матча, потерпев поражения от «Ланса» (1:2) и «Ренна» (0:1).

Для ПСЖ текущий розыгрыш Лиги 1 складывается сложно. В чемпионской гонке столичный коллектив отстал от «Лилля» на три очка, после того как подопечные Маурисио Почеттино уступили прямому конкуренту на своем поле в прошлом туре (0:1). Посреди уходящей недели ПСЖ сделал весомую заявку на проход в полуфинал Лиги чемпионов. В гостевой игре против «Баварии» французский гранд добился победы со счетом 3:2, а Килиан Мбаппе записал на свой счет два гола.

Информация для ставок

ПСЖ побеждал в 4 последних гостевых матчах Лиги 1

побеждал в 4 последних гостевых матчах Лиги 1 ПСЖ не проигрывал в 7 предыдущих поединках со «Страсбуром»

не проигрывал в 7 предыдущих поединках со «Страсбуром» Команды обменивались забитыми голами в 7 предыдущих встречах на поле «Страсбура»

Прогноз