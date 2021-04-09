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«Страсбур» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч чемпионата Франции (10.04.2021)

вчера, 07:11

В рамках 32-го тура Лиги 1 ПСЖ сыграет на выезде со «Страсбуром». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.824.281.71
Лига Ставок 4.90 4.10 1.70
Фонбет 4.40 4.20 1.70
Мелбет 4.96 4.24 1.73
BetBoom 4.91 4.14 1.70

Ставки букмекеров

Поставить на победу ПСЖ в предстоящей игре букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.83. Заключить пари на победу «Страсбура» можно по котировке 4.48, ничья котируется в 4.06.

Больше шансов БК отводит на то, что матч получится результативным. Ставки на тотал больше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.79, меньше – 2.10.

Форма команд

У «Страсбура» 36 очков и 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. От зоны вылета сегодняшние хозяева дистанцировались на восемь зачетных пунктов. В прошлом туре чемпионата команда оформила десятую победу в сезоне, обыграв в гостях «Бордо» (3:2). Перед этим «Страсбур» провел два неудачных матча, потерпев поражения от «Ланса» (1:2) и «Ренна» (0:1).

Для ПСЖ текущий розыгрыш Лиги 1 складывается сложно. В чемпионской гонке столичный коллектив отстал от «Лилля» на три очка, после того как подопечные Маурисио Почеттино уступили прямому конкуренту на своем поле в прошлом туре (0:1). Посреди уходящей недели ПСЖ сделал весомую заявку на проход в полуфинал Лиги чемпионов. В гостевой игре против «Баварии» французский гранд добился победы со счетом 3:2, а Килиан Мбаппе записал на свой счет два гола.

Информация для ставок

  • ПСЖ побеждал в 4 последних гостевых матчах Лиги 1
  • ПСЖ не проигрывал в 7 предыдущих поединках со «Страсбуром»
  • Команды обменивались забитыми голами в 7 предыдущих встречах на поле «Страсбура»

Прогноз

Парижский клуб провел сложный матч в Мюнхене, где оставил много физических и эмоциональных сил. В чемпионате Франции ПСЖ стабильно пропускает, а «Страсбур» забивает в двух турах кряду. Предлагаем сделать ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.67 2.33
Лига Ставок 2.05 1.78 1.61 2.32
Мелбет 2.12 1.84
BetBoom 3.21 1.37 2.09 1.79 1.63 2.36
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Сидор новый
Сидор новый
вчера в 07:21
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