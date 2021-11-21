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«Страсбур» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.11.2021)

21 ноября 2021, 11:53

В рамках 14-го тура чемпионата Франции «Страсбур» на домашней арене сыграет против «Реймса». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Страсбур
Реймс
1 : 1
завершен
21 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.083.304.19
Фонбет 2.00 3.25 4.10
Мелбет 1.90 3.39 4.78
1XBET 2.05 3.50 4.14
BetBoom 1.90 3.44 4.33

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предлагает разместить ставки на победу «Страсбура» по коэффициенту 2.04, считая хозяев поля фаворитом в этой игре. Ничья в линии компании идет за 3.44, а победа «Реймса» отмечена по котировке 4.08.

При этом эксперты считают, что команды сыграют в осторожном формате и больше двух мячей суммарно не забьют. Исход ТМ(2,5) голов идет по котировке 1.65, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Страсбур» неплохо проявил себя в пяти прошлых турах Лиги 1, уступив в данный период только «Ренну» на выезде (0:1). Команда смогла оформить домашние победы над «Сент-Этьеном» (5:1) и «Лорьяном» (4:0), а также разделить очки в гостях с «Нантом» (2:2) и «Монпелье» (1:1).

В общем зачете чемпионата Франции «Страсбур» поднялся на девятое место, сократив отставание от первой пятерки до четырех баллов.

«Реймс» такими успехами пока похвастаться не может. Команда идет на 16-м месте в общем зачете, а последнюю победу в лиге она оформила в конце сентября, когда дома был переигран «Нант» (3:1).

Перед паузой игрокам «Реймса» удалось набрать один балл в домашней игре с «Монако» (0:0), но до этого команда последовательно уступила «Труа» (1:2) и «Бордо» (2:3).

Информация для ставок

  • «Реймс» не побеждал в 19 из 21 последних матчей Лиги 1
  • В 5 последних домашних матчах «Страсбура» прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Страсбур» побеждал «Реймс» в 2 из 3 последних матчей на своем поле

Прогноз

Ставки в пользу хозяев предстоящей игры должны себя оправдать. «Страсбур» успешно проводит домашние игры, где команда результативно играет в атаке. Помимо этого у «Реймса» плохая форма и стабильные проигрыши в гостях. Предлагаем исход на победу «Страсбура» по коэффициенту 2.04 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.64 2.31
1XBET 1.75 2.20
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Все комментарии
tb47m3whefgv
tb47m3whefgv
21 ноября в 16:07
Футбольный клуб Страсбур выиграет матч.
s3ufznusgews
s3ufznusgews
21 ноября в 15:02
Футбольный клуб Страсбур одержит победу.
shlomo
shlomo
21 ноября в 12:40
Хозяева не проиграют
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