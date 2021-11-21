«Страсбур» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.11.2021)

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21 ноября 2021, 11:53

В рамках 14-го тура чемпионата Франции «Страсбур» на домашней арене сыграет против «Реймса». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предлагает разместить ставки на победу «Страсбура» по коэффициенту 2.04, считая хозяев поля фаворитом в этой игре. Ничья в линии компании идет за 3.44, а победа «Реймса» отмечена по котировке 4.08.

При этом эксперты считают, что команды сыграют в осторожном формате и больше двух мячей суммарно не забьют. Исход ТМ(2,5) голов идет по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Страсбур» неплохо проявил себя в пяти прошлых турах Лиги 1, уступив в данный период только «Ренну» на выезде (0:1). Команда смогла оформить домашние победы над «Сент-Этьеном» (5:1) и «Лорьяном» (4:0), а также разделить очки в гостях с «Нантом» (2:2) и «Монпелье» (1:1).

В общем зачете чемпионата Франции «Страсбур» поднялся на девятое место, сократив отставание от первой пятерки до четырех баллов.

«Реймс» такими успехами пока похвастаться не может. Команда идет на 16-м месте в общем зачете, а последнюю победу в лиге она оформила в конце сентября, когда дома был переигран «Нант» (3:1).

Перед паузой игрокам «Реймса» удалось набрать один балл в домашней игре с «Монако» (0:0), но до этого команда последовательно уступила «Труа» (1:2) и «Бордо» (2:3).

Информация для ставок

«Реймс» не побеждал в 19 из 21 последних матчей Лиги 1

В 5 последних домашних матчах «Страсбура» прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Страсбур» побеждал «Реймс» в 2 из 3 последних матчей на своем поле

Прогноз

Ставки в пользу хозяев предстоящей игры должны себя оправдать. «Страсбур» успешно проводит домашние игры, где команда результативно играет в атаке. Помимо этого у «Реймса» плохая форма и стабильные проигрыши в гостях. Предлагаем исход на победу «Страсбура» по коэффициенту 2.04 в БК Фонбет.