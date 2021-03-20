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«Суонси Сити» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

вчера, 08:47

«Суонси» сыграет против «Кардиффа» в рамках 38-го тура Чемпионшипа 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.653.093.06
Pin-Up.ru 2.57 3.00 2.87

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Суонси» — коэффициент 2.60. Также можно поставить на ничью за 3.10 и на победу «Кардиффа» за 3.00.

Форма команд

«Суонси» идет на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 69 пунктов. Команда очень хочет вернуться в АПЛ, сейчас она находится в зоне, которая позволяет принять участие в плей-офф за выход в высшую лигу, но «Суонси» может замахнуться и на вторую строчку, которая позволит попасть в АПЛ напрямую. В последних матчах у «Суонси» лишь раз была болезненная осечка, в остальном клуб хорошо выступает.

«Кардифф» находится на девятой строчке и имеет в активе 55 пунктов. В последних матчах команда выглядит неплохо, хоть и не может похвастаться серией побед. Клуб очень хочет попасть в топ-6, и шансы еще есть, но для этого нужно побеждать «Суонси».

Информация для ставок

  • «Кардифф» выиграл один матч из последних пяти
  • «Суонси» победил в трех матчах из последних пяти
  • «Кардифф» забил шесть голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что «Суонси» забьет в обоих таймах — коэффициент 4.40. Также стоит присмотреться к ставке на то, что победит «Суонси» и ТБ 2,5 — коэффициент 4.80.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Эйпен» — «Кортрейк».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.84 1.57 2.52
Pin-Up.ru 1.97 1.77 1.53 2.37 1.25 3.60
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 11:23
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Кардифф»
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