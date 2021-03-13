«Тенерифе» — «Альбасете». Прогноз на матч Сегунды (14.03.2021)

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вчера, 22:17

«Тенерифе» играет против «Альбасете» в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 14 марта 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба находятся в ужасной форме, но это не значит, что в этом матче не будет на что посмотреть. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Тенерифе» — фаворит матча. На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.65. Также букмекеры рассматривают ничейный исход по коэффициенту 3.50 и победу «Альбасете» (6.40).

Форма команд

«Тенерифе» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 36 пунктов. В этом сезоне у команды десять побед, шесть ничьих и 12 поражений. Клуб забил 25 голов и пропустил 26 мячей. В последних матчах у «Тенерифе» получается далеко не всё, что задумывал этот клуб, но команда старается держаться подальше от зоны вылета.

«Альбасете» — худшая команда Сегунды. В нынешнем сезоне у клуба 26 пунктов и 22-я строчка в турнирной таблице. Команда демонстрирует худший футбол среди всех клубов из подвала турнирной таблицы. В активе у «Альбасете» шесть побед, восемь ничьих и 14 поражений. Команда забила 18 мячей и пропустила 33 гола. В последних матчах «Альбасете» ужасен и не знает побед, клуб регулярно теряет очки.

Информация для ставок

«Альбасете» не выиграл ни одного из последних пяти матчей

«Тенерифе» выиграл в трех матчах из последних пяти

«Альбасете» пропустил шесть мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — время первого гола с 1-й по 33-ю минуту по коэффициенту 2.10. Также можно поставить на то, что обе команды забьют хотя бы в одном тайме по коэффициенту 3.60. Этот матч будет очень тяжелым для гостей, в случае поражения им будет еще сложнее выбраться из подвала турнирной таблицы.