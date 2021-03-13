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«Тенерифе» — «Альбасете». Прогноз на матч Сегунды (14.03.2021)

вчера, 22:17

«Тенерифе» играет против «Альбасете» в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 14 марта 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба находятся в ужасной форме, но это не значит, что в этом матче не будет на что посмотреть. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.47 2.88
Лига ставок 1.40 2.80

Ставки букмекеров

«Тенерифе» — фаворит матча. На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.65. Также букмекеры рассматривают ничейный исход по коэффициенту 3.50 и победу «Альбасете» (6.40).

Форма команд

«Тенерифе» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 36 пунктов. В этом сезоне у команды десять побед, шесть ничьих и 12 поражений. Клуб забил 25 голов и пропустил 26 мячей. В последних матчах у «Тенерифе» получается далеко не всё, что задумывал этот клуб, но команда старается держаться подальше от зоны вылета.

«Альбасете» — худшая команда Сегунды. В нынешнем сезоне у клуба 26 пунктов и 22-я строчка в турнирной таблице. Команда демонстрирует худший футбол среди всех клубов из подвала турнирной таблицы. В активе у «Альбасете» шесть побед, восемь ничьих и 14 поражений. Команда забила 18 мячей и пропустила 33 гола. В последних матчах «Альбасете» ужасен и не знает побед, клуб регулярно теряет очки.

Информация для ставок

  • «Альбасете» не выиграл ни одного из последних пяти матчей
  • «Тенерифе» выиграл в трех матчах из последних пяти
  • «Альбасете» пропустил шесть мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — время первого гола с 1-й по 33-ю минуту по коэффициенту 2.10. Также можно поставить на то, что обе команды забьют хотя бы в одном тайме по коэффициенту 3.60. Этот матч будет очень тяжелым для гостей, в случае поражения им будет еще сложнее выбраться из подвала турнирной таблицы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.47 2.88
Лига ставок 1.40 2.80
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STVA 1
STVA 1
вчера в 22:46
Победа хозяев
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