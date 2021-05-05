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«Тенерифе» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегунды (07.05.2021)

сегодня, 00:24

«Тенерифе» сыграет против «Альмерии» в рамках очередного тура испанской Сегунды 7 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.282.802.69
Лига Ставок 3.15 2.75 2.60
Мелбет 3.18 2.88 2.60
1XBET 3.18 2.88 2.60
BetBoom 3.00 2.83 2.63

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является «Альмерия». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.85 и на победу «Тенерифе» за 3.20.

Форма команд

«Тенерифе» набрал 47 баллов. В турнирной таблице этот клуб идет на 13-й строчке. В активе команды 12 побед, 11 ничьих и 14 поражений. В последних играх «Тенерифе» выглядит не лучшим образом, команда часто теряет очки и не побеждает уже несколько матчей кряду. В поединке против «Альмерии» будет очень тяжело, если у «Тенерифе» нет плана, этот матч может оказаться провальным.

«Альмерия» набрала 63 пункта и идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 18 побед, девять ничьих и десять поражений. В последних поединках «Альмерия», как и «Тенерифе», играет далеко не лучшим образом. Команда давно не побеждает и рискует потерять свое третье место в турнирной таблице. Более того, клуб слишком далеко от «Мальорки» и второй строчки в чемпионате, что могло бы предоставить прямую путевку на выход в Примеру.

Информация для ставок

  • «Тенерифе» не побеждает четыре игры подряд
  • «Альмерия» побеждала в девяти матчах из 18 в гостях в этом сезоне
  • У «Альмерии» пять игр кряду без побед

Прогноз

В этом матче можно поставить на «тотал голов больше двух» по коэффициенту 1.98. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Тенерифе» — 1.50.

Ранее Soccer.ru представил котировки на матч «Фаренсе» — «Витория».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.82 2.07 1.46 2.83
Лига Ставок 1.79 1.95 1.45 2.65
Мелбет 1.45 2.69
1XBET 1.79 2.02 1.45 2.69 1.18 4.40
BetBoom 1.76 1.98 1.44 2.62 1.20 4.10
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:38
Возможна ничья
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