«Тенерифе» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегунды (07.05.2021)

«Тенерифе» сыграет против «Альмерии» в рамках очередного тура испанской Сегунды 7 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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07 мая 2021, 22:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является «Альмерия». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.85 и на победу «Тенерифе» за 3.20.
Форма команд
«Тенерифе» набрал 47 баллов. В турнирной таблице этот клуб идет на 13-й строчке. В активе команды 12 побед, 11 ничьих и 14 поражений. В последних играх «Тенерифе» выглядит не лучшим образом, команда часто теряет очки и не побеждает уже несколько матчей кряду. В поединке против «Альмерии» будет очень тяжело, если у «Тенерифе» нет плана, этот матч может оказаться провальным.
«Альмерия» набрала 63 пункта и идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 18 побед, девять ничьих и десять поражений. В последних поединках «Альмерия», как и «Тенерифе», играет далеко не лучшим образом. Команда давно не побеждает и рискует потерять свое третье место в турнирной таблице. Более того, клуб слишком далеко от «Мальорки» и второй строчки в чемпионате, что могло бы предоставить прямую путевку на выход в Примеру.
Информация для ставок
- «Тенерифе» не побеждает четыре игры подряд
- «Альмерия» побеждала в девяти матчах из 18 в гостях в этом сезоне
- У «Альмерии» пять игр кряду без побед
Прогноз
В этом матче можно поставить на «тотал голов больше двух» по коэффициенту 1.98. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Тенерифе» — 1.50.
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