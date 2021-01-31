«Тенерифе» — «Фуэнлабрада»: прогноз на матч Сегунды (31.01.2021)

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вчера, 12:04

31 января 2021 года «Тенерифе» принимает на своем стадионе «Фуэнлабраду».

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Тенерифе», поэтому рекомендуют поставить на этот клуб с коэффициентом 2.40. В победу «Фуэнлабрады» не верят, но сделать ставку на триумф этого клуба можно за 3.74. Ничейный исход оценивают в 2.64.

Форма команд

«Тенерифе» находится на 16-й строчке в таблице и имеет в активе 26 пунктов. Свой последний матч команда проиграла со счетом 0:2, уступив скромному «Луго». Нынешний сезон для клуба из Тенерифе складывается не самым лучшим образом, но команда хочет сохранить прописку в Сегунде.

«Фуэнлабрада» находится на 15-й строчке в таблице и имеет в активе 28 пунктов. Свой последний матч клуб сыграл вничью со счетом 0:0. Для «Фуэнлабрады» поединок против «Тенерифе» является принципиальным, клубу очень нужна победа, чтобы закрепить преимущество в баллах над своим соперником.

Информация для ставок

● «Фуэнлабрада» набрала пять очков в последних матчах из 15 возможных

● «Тенерифе» выиграл три из последних пяти матчей

● «Тенерифе» и «Фуэнлабрада» пропустили 22 и 23 мяча в Сегунде соответственно

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что победит «Тенерифе» с преимуществом в один мяч с коэффициентом 3.94. Оба клуба плохо играют в атаку, особенно это касается хозяев поля.