«Тенерифе» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (04.09.2021)

«Тенерифе» сыграет против «Понферрадины». Букмекеры Фонбет уже представили котировки, которые помогут сделать правильную ставку.
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2 : 0
завершен
вчера, 19:15
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Тенерифе». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.98. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.95 и на победу «Понферрадины» по 4.80.
Форма команд
«Тенерифе» в этом сезоне стартовал не лучшим образом. Команда набрала пять баллов и находится на девятой строчке. В прошлом сезоне команда играла гораздо смелее, но этот начала как-то слишком вяло. Команда не проиграла ни в одном матче, но не может похвастаться агрессией и смелым стилем игры.
«Понферрадина» прекрасно начала сезон, у команды три победы и первая строчка в таблице. Клуб набрал девять баллов. «Понферрадина» хорошо играет и в атаке, и в защите, это сбалансированная команда.
Информация для ставок
● «Понферрадина» выиграла шесть поединков кряду
● «Тенерифе» не проигрывает девять игр кряду
● «Понферрадина» забила десять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Это сложный матч для ставок. Стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победит «Понферрадина» по коэффициенту 1.82.