«Тенерифе» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (04.09.2021)

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вчера, 10:31

«Тенерифе» сыграет против «Понферрадины». Букмекеры Фонбет уже представили котировки, которые помогут сделать правильную ставку.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Тенерифе». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.98. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.95 и на победу «Понферрадины» по 4.80.

Форма команд

«Тенерифе» в этом сезоне стартовал не лучшим образом. Команда набрала пять баллов и находится на девятой строчке. В прошлом сезоне команда играла гораздо смелее, но этот начала как-то слишком вяло. Команда не проиграла ни в одном матче, но не может похвастаться агрессией и смелым стилем игры.

«Понферрадина» прекрасно начала сезон, у команды три победы и первая строчка в таблице. Клуб набрал девять баллов. «Понферрадина» хорошо играет и в атаке, и в защите, это сбалансированная команда.

Информация для ставок

● «Понферрадина» выиграла шесть поединков кряду

● «Тенерифе» не проигрывает девять игр кряду

● «Понферрадина» забила десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Это сложный матч для ставок. Стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победит «Понферрадина» по коэффициенту 1.82.