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«Тенерифе» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (21.01.2022)

19 января 2022, 16:54

21 января 2022 года «Тенерифе» сыграет против «Реал Овьедо». Игра пройдет на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» в Санта-Крус де Тенерифе. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок в рамках 24-го тура Испанской Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.364.67
Фонбет 2.15 2.95 4.10
Мелбет 2.15 2.98 4.08
1XBET 2.15 2.98 4.08
BetBoom 2.15 3.06 3.81

Ставки букмекеров

Фаворитом грядущего матча букмекеры выбрали «Тенерифе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Овьедо» в 4.00. Также можно сделать дополнительную ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.15.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Тенерифе» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 39 пунктов. У команды 11 побед, шесть ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 29 мячей и пропустил 18 голов. В последних встречах «Тенерифе» показывает неплохой уровень игры, но вот с набором очков у команды все не очень хорошо — ничья с «Аморебьетой» 1:1, поражение от «Лас-Пальмаса» 0:1 и победа над «Сарагосой» 0:2.

«Реал Овьедо» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 пункта. Команда выиграла семь поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в четырех встречах. Всего у коллектива 26 забитых и 20 пропущенных голов. В последних встречах «Реал Овьедо» играет неплохо, в отличие от своего оппонента, этот клуб чуть чаще набирает очень важные очки — ничья с «Эйбаром» 1:1, а также победа над «Понферрадиной» со счетом 2:0 и ничейный исход с «Фуэнлабрадой» 0:0.

Информация для ставок

  • «Реал Овьедо» не проигрывает три поединка подряд
  • «Тенерифе» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Реала Овьедо» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Реала Овьедо» по коэффициенту 1.75. Гости неплохо смотрятся в последних матчах и могут набрать как минимум один балл.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.96 1.89 1.55 2.52
Мелбет 1.53 2.67
1XBET 1.53 2.67
Все комментарии
pcjmh7hazce4
pcjmh7hazce4
19 января в 20:27
Футбольный клуб «Тенерифе» выиграет матч.
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