«Тенерифе» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (21.01.2022)

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19 января 2022, 16:54

21 января 2022 года «Тенерифе» сыграет против «Реал Овьедо». Игра пройдет на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» в Санта-Крус де Тенерифе. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок в рамках 24-го тура Испанской Сегунды.

Ставки букмекеров

Фаворитом грядущего матча букмекеры выбрали «Тенерифе». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Овьедо» в 4.00. Также можно сделать дополнительную ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.15.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Тенерифе» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 39 пунктов. У команды 11 побед, шесть ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 29 мячей и пропустил 18 голов. В последних встречах «Тенерифе» показывает неплохой уровень игры, но вот с набором очков у команды все не очень хорошо — ничья с «Аморебьетой» 1:1, поражение от «Лас-Пальмаса» 0:1 и победа над «Сарагосой» 0:2.

«Реал Овьедо» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 пункта. Команда выиграла семь поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в четырех встречах. Всего у коллектива 26 забитых и 20 пропущенных голов. В последних встречах «Реал Овьедо» играет неплохо, в отличие от своего оппонента, этот клуб чуть чаще набирает очень важные очки — ничья с «Эйбаром» 1:1, а также победа над «Понферрадиной» со счетом 2:0 и ничейный исход с «Фуэнлабрадой» 0:0.

Информация для ставок

«Реал Овьедо» не проигрывает три поединка подряд

«Тенерифе» выиграл один матч из последних пяти

У «Реала Овьедо» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Реала Овьедо» по коэффициенту 1.75. Гости неплохо смотрятся в последних матчах и могут набрать как минимум один балл.