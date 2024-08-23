«Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (24.08.2024)

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сегодня, 22:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Астон Виллы» оценивается по 4.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Астон Вилла» продолжает радовать болельщиков и новый для себя сезон АПЛ открыла с победы. Уже во втором туре команде предстоит принимать «Арсенал» и это будет один из главный матчей тура, так как встречаются два участника Лиги чемпионов и претенденты на высокие места. Однако для хозяев даже не проиграть «канонирам» на своем поле будет хорошим результатом. В первом туре АПЛ «Астон Вилла» обыграла на выезде «Вест Хэм» (2:1), а ранее в товарищеской игре уступила «Боруссии» Дортмунд (0:2).

«Арсенал» также выиграл свой первый матч в новом сезоне и намерен осуществить третью попытку борьбы за чемпионство с «Манчестер Сити». Дважды этого сделать не удалось, но команда все ближе к заветной цели. Матч с «Астон Виллой» определенно будет сложным потеря в нем очков не станет катастрофой, но победа добавит уверенности лондонскому клубу в том, что он может справиться и таких непростых ситуациях. В первой игре чемпионата Англии «Арсенал» обыграл на своем поле «Вулверхэмптон» (2:0).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь последних матчей «Астон Виллы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Арсенал» проиграл две последние встречи «Астон Вилле»

Прогноз

«Арсенал» будет владеть преимуществом, но ставить на победу «канониров» слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.