«Астон Вилла» — «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (2.10.2024)

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02 октября 2024, 11:26

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Баварии» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.67. Ничейный результат котируется по 4.4, а победа «Астон Вилла» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.5. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.65. Ставка на «обе забьют» составляет 1.47.

Форма команд

«Астон Вилла» добилась победы в первом туре и наверняка хочет развить свой успех, однако в матче с «Баварией» сделать это будет невероятно сложно. Клуб неплохо выступает в АПЛ и идет на пятом месте с 13 баллами. Любой результат кроме поражения будет хорошим результатом для хозяев. В прошлом туре чемпионата «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ипсвич» (2:2), а ранее обыграла на своем поле «Вулверхэмптон» (3:1).

«Бавария» очень сильна в нынешнем сезоне и уверенно лидирует в Бундеслиге после пяти стартовых туров. Команда не оставил шансов своему сопернику в первом туре основного этапа Лиги чемпионов и является фаворитом перед второй встречей с «Астон Виллой». Тем не менее, совсем недооценивать соперника нельзя. Два последних матча в чемпионате Германии завершились для «Баварии» ничьей с «Байером» (1:1) и победой над «Вердером» (5:0).

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» выиграла шесть последних выездных поединков

Четыре из пяти домашних поединков «Астон Виллы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» играет на выезде, но имеет преимущество практически во всех линиях. Предлагаем не сомневаться в силе гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.67.