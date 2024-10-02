«Астон Вилла» — «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (2.10.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Баварии» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.67. Ничейный результат котируется по 4.4, а победа «Астон Вилла» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.7.
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1 : 0
завершен
02 октября 2024, 22:00
среда
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.5. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.65. Ставка на «обе забьют» составляет 1.47.
Форма команд
«Астон Вилла» добилась победы в первом туре и наверняка хочет развить свой успех, однако в матче с «Баварией» сделать это будет невероятно сложно. Клуб неплохо выступает в АПЛ и идет на пятом месте с 13 баллами. Любой результат кроме поражения будет хорошим результатом для хозяев. В прошлом туре чемпионата «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ипсвич» (2:2), а ранее обыграла на своем поле «Вулверхэмптон» (3:1).
«Бавария» очень сильна в нынешнем сезоне и уверенно лидирует в Бундеслиге после пяти стартовых туров. Команда не оставил шансов своему сопернику в первом туре основного этапа Лиги чемпионов и является фаворитом перед второй встречей с «Астон Виллой». Тем не менее, совсем недооценивать соперника нельзя. Два последних матча в чемпионате Германии завершились для «Баварии» ничьей с «Байером» (1:1) и победой над «Вердером» (5:0).
Информация для ставок
- «Астон Вилла» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Бавария» выиграла шесть последних выездных поединков
- Четыре из пяти домашних поединков «Астон Виллы» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Бавария» играет на выезде, но имеет преимущество практически во всех линиях. Предлагаем не сомневаться в силе гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.67.