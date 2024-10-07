Австрия – Казахстан. Прогноз на матч Лиги Наций (10.10.2024)

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вчера, 22:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Австрия. Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.16. Победа сборной Казахстана оценивается за 18, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

Сборная Австрии плохо стартовала в Лиге Наций и за два тура добилась лишь одного набранного балла. Коллектив отстает от лидеров на три пункта и теперь только победа назад Казахстаном может вернуть его в борьбу, но ситуация все равно останется сложной. Потеря очков в этой игре полностью перечеркнет все планы хозяев. В прошлом туре Австрия проиграла на выезде Норвегии (1:2), а ранее поделила очки со Словенией (1:1).

Казахстан смог добыть единственный балл на своем поле в поединке с Норвегией на своем стадионе, однако это может помочь коллективу только в борьбе за право остаться в дивизионе А. Предстоящий поединок станет чуть ли не решающим для гостей, ведь поражение усложнит цель занять хотя бы третье место в группе. В прошлом матче Казахстан проиграл на выезде Словении (0:3), а ранее сыграл вничью с Норвегией (0:0).

Информация для ставок

Казахстан проиграл пять из шести последних поединков во всех турнирах

Австрия проиграла два последних домашних поединка

Четыре последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Обе команды играют достаточно нестабильно, но Австрия выглядит гораздо сильнее своего нынешнего соперника и наверняка одержит победу. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Мостбет.