«Бавария» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (26.04.2025)

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вчера, 21:24

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.22. Рискнуть на победу «Майнца» можно по коэффициенту 11, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.95. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.78.

Форма команд

«Бавария» является единоличным лидером Бундеслиги и набрала 72 балла. Команда потеряла чемпионство в прошлом году и делает все, чтобы вернуть титул уже в этом сезоне. Из Лиги Чемпионов «Бавария» вылетела в 1/4 от «Интера» (3:4). Последние два матча в Бундеслиге у команды закончились ничьёй с «Боруссией» Д (2:2) и победой над «Хайденхаймом» (4:0).

«Майнц» отстал от «Баварии» в чемпионате на 25 очков и отыграть такое расстояние в Бундеслиге невозможно. Сейчас команда идёт на шестом месте, имея отрыв от «Боруссии» Д в два балла, а до «Фрайбурга» не хватает всего одного пункта. В прошлой игре «Майнц» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а ранее уступил «Хоффенхайму» (2:0).

Информация для ставок

Последние три матча «Баварии» закончились с тоталом больше 3 мячей

Из 10 матчей «Бавария» имеет два поражения

«Майнц» не выигрывал на протяжении пяти встреч

Прогноз

С большой вероятностью болельщиков ожидает результативный поединок. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Пари.