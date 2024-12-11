«Боруссия» Дортмунд — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (11.12.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение каталонскому клубу. Победу «Барселоны» можно взять по коэффициенту 1.95. Поверить в успех «Боруссии» любой игрок может по коэффициенту 3.5. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мостбет можно по 4.2.
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2 : 3
завершен
11 декабря 2024, 23:00
среда
Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.42.
Форма команд
«Боруссия» Дортмунд выиграла в четырех из пяти стартовых турах Лиги чемпионов, как и «Барселона». Таким образом, команды имеют по 12 очков в турнирной таблице, но каталонцы превосходят немецкий коллектив в разнице забитых и пропущенных мячей. На своем поле у хозяев будет неплохая возможность оторваться от лидера Ла Лиги в случае домашней победы. В прошлом туре «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1), а ранее с тем же счетом завершила поединок с «Баварией» (1:1).
«Барселона» в последних матчах сдает в результатах и уже уступает «Реалу» в чемпионате по потерянным пунктам. В Лиге чемпионов каталонцам важно попасть в топ-8 и с этой точки зрения, игра в Дортмунде очень важна для гостей. Ничья наверняка больше устроит «Барселону», но оставит определенные вопросы. В прошлом туре чемпионата «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» (2:2), а ранее разгромила на выезде «Мальорку» (5:1).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей немецкого клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Барселона» проиграла три матча на выезде из десяти последних во всех турнирах
- «Боруссия» Дортмунд не выиграла ни одного из четырех матчей с «Барселоной» при двух поражениях
Прогноз
Предполагаем, что матч будет результативным, а команды обменяются минимум по одному мячу в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.42 в букмекерской конторе Мостбет.