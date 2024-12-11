«Боруссия» Дортмунд — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (11.12.2024)

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11 декабря 2024, 06:20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение каталонскому клубу. Победу «Барселоны» можно взять по коэффициенту 1.95. Поверить в успех «Боруссии» любой игрок может по коэффициенту 3.5. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мостбет можно по 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.42.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд выиграла в четырех из пяти стартовых турах Лиги чемпионов, как и «Барселона». Таким образом, команды имеют по 12 очков в турнирной таблице, но каталонцы превосходят немецкий коллектив в разнице забитых и пропущенных мячей. На своем поле у хозяев будет неплохая возможность оторваться от лидера Ла Лиги в случае домашней победы. В прошлом туре «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1), а ранее с тем же счетом завершила поединок с «Баварией» (1:1).

«Барселона» в последних матчах сдает в результатах и уже уступает «Реалу» в чемпионате по потерянным пунктам. В Лиге чемпионов каталонцам важно попасть в топ-8 и с этой точки зрения, игра в Дортмунде очень важна для гостей. Ничья наверняка больше устроит «Барселону», но оставит определенные вопросы. В прошлом туре чемпионата «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» (2:2), а ранее разгромила на выезде «Мальорку» (5:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей немецкого клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барселона» проиграла три матча на выезде из десяти последних во всех турнирах

«Боруссия» Дортмунд не выиграла ни одного из четырех матчей с «Барселоной» при двух поражениях

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, а команды обменяются минимум по одному мячу в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.42 в букмекерской конторе Мостбет.