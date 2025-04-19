«Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (20.04.2025)

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сегодня, 16:57

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.42. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 6.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.5.

Также в линии букмекеры предлагают ТБ 3.5 за 1.88, и ТМ 3.5 за 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд очень достойно выступила в Лиге чемпионов, дав бой явному фавориту – «Барселоне» (3-5). В чемпионате Германии команда занимает восьмое место, набрав 42 очка и отстает от своего оппонента всего на 2 балла. В двух последних матчах Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд обыграла «Фрайбург» (4:1) и сыграла вничью с лидером сезона «Баварией» (2:2).

«Боруссия» М находится на седьмом месте в местном чемпионате, имея 44 очка и отставая от шестого места на 1 балл. Имеет положительный баланс забитых и пропущенных голов +3 (46:43). В недавних матчах «Боруссия» М сыграла вничью с «Санкт-Паули» (1-1), который максимально приближен к зоне вылета, и потерпела поражение от соседа по турнирной таблице «Фрайбурга» (1:2).

Информация для ставок

Последние пять матчей «Боруссии» Дортмунд закончились с тоталом больше 3 мячей

«Боруссия» М имеет 5 побед и 3 поражения за прошедшие 10 матчей

За 5 предыдущих личных встреч команд было забито 24 гола

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд выглядит гораздо сильнее и увереннее гостей и в этом матче у «шмелей» большие шансы одержать уверенную победу. Предлагаем сделать ставку на победу «Боруссии» Д с форой (-2) по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.